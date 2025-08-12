Ígéretcunami Magyar Péter propagandalapjában

Az óbaloldali „Nyomtass te is!” című kiadvány után, amelyet Márki-Zay Péterék adtak ki szintén azzal a céllal, hogy meggyőzzék a vidéki szavazókat ötleteikről, megjelent – mondhatni menetrendszerűen – Magyar Péter csapatának vidékieket célzó kiadványa.

Magyar Péter harcba szállt a vidéki szavazatokért

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péternek azért van szüksége az új, kimondottan vidékieket célzó kiadványra, mert ő is jól látja, hogy pártjának a Fideszhez mért hátrányát javarészt vidéken szedi össze. Ez egyébként nem tekinthető újdonságnak,

ugyanezzel a problémával a balliberális oldalon minden elődje szembesült

– ezt már a Magyar Nemzet keddi cikkében olvashatjuk, amelyben a lap Zila Jánost, az Alapjogokért Központ elemzőjét kérdezte az elindított nyomtatott kiadványról.

Az elemző kifejtette, hogy semmi új nincs a nap alatt, ahogyan az előző választások során az ellenzék is ezzel próbálkozott, most a Tisza Párt is hasonló módon szeretné a saját oldalára állítani a szavazókat. Nem is a formával van baj, hanem a tartalommal:

a hatalom megszerzése érdekében hajlandók hátrasorolni az ország olyan alapvető érdekeit, mint a háborútól való minél nagyobb távolság fenntartása és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának megakadályozása.

Ez a kép nem véletlenül alakult ki róluk, pökhendi stílusuk semmi jót nem ígér nekik vidéken, az elemző szerint a vidékiek nem kérnek a budai hegyekből érkező kioktatásból.

Magyar Péter a nagy ígérgető és fenyegető

A mindenkinek mindent (is) megígérő Magyar Péter kiadványa óriási ígéretek mellett, nulla fedezettel, de látványos fotókkal és hangzatos szólamokkal próbálja titkolni, hogy programja a baloldali kudarcreceptek újracsomagolása, amelyben

a nyugdíjasoktól a devizahitelesekig mindenkit hitegetnek, konkrét források és megvalósítható tervek nélkül.

A propagandalapban emellett beszélnek vagyonelkobzásról, a kormánypárt támogatóit és politikusait fenyegetik. nem maradhat el a klasszikus „szakértő”-re hivatkozás a kormány ingatlan-adásvételei kapcsán, de nem tudjuk meg, kik is azok a szakértők és milyen alapon jelentettek ki bármit.