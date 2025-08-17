Magyar Péter ingerküszöbét nem érte el a béketárgyalás, helyette Ilikével celebkedik

Péntek óta Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójától hangos a nemzetközi közvélemény, hiszen hosszú idő után némi remény mutatkozik az orosz-ukrán háború lezárására. Emelte az eseményt fényét, hogy ilyesmire hat évvel ezelőtt került sor utoljára, de még ez sem érte el Magyar Péter ingerküszöbét.
Az elemzők, politikusok egy része történelmi jelentőségűnek tartja az egyeztetést. Mások szerint bár nem történt áttörés, jó az irány. A fideszes politikusok is egyesével kommentálják a nem mindennapi összejövetelt. A baloldali médiának meg szokás szerint jó gúnyolódási alapot a jelent az egyelőre konkrét eredmények nélkül zárult tanácskozás.
Nem véletlen az élénk érdeklődés, hiszen mégis csak több millió ember életét okozta a háború, amely nem mellesleg rendesen megdobta a világgazdaságot. Úgy látszik, mindez nem éri el Magyar Péter ingerküszöbét, aki mind ez idáig kibekkelte, hogy akárcsak egyetlen gondolattal is értékelje a Trump-Putyin-találkozót. Helyette második tinikorát átélve ontja magából az übertrendi, fiatalosch tartalmakat a Facebookra.
Amikor Trump és Putyin találkozott az alaszkai bázison, Magyar arról posztolt, hogy a balatoni naplementében ölelgeti Ilikét. A nőt, aki nélkül megállna az élet. 🫶🫶🫶
Bár az ellenzéki pártelnöknek lett volna egy teljes napja arra, hogy véleményt formáljon a két atomnagyhatalom rendkívüli találkozójáról, helyette inkább folytatta a celebkedést. Szombaton fekete napszemüvegben egy csónakon ülve tudatta a követőivel, hogy a ciripelő tücsköknél és a bodzaszörpnél nincs jobb a világon, és hogy mennyire megváltozott az élete, amióta politikusnak állt. 😓
A szokatlan önfényezésbe oltott önmarketing Orbán Balázsnak is feltűnt. A miniszterelnök politikai igazgatója a következőképpen kommentálta azt:
Világpolitikai jelentőségű volt az amerikai és orosz elnök tárgyalása. Mi, békepártiak a háború kezdete óta ezen dolgozunk. Magyar Péter viszont inkább a magáról készített napszemüveges képek feltöltésével és a saját „varázserejével” van elfoglalva. Mennyire kell ehhez imádni magad?