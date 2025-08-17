Magyar Péter ingerküszöbét nem érte el a béketárgyalás, helyette Ilikével celebkedik

Péntek óta Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójától hangos a nemzetközi közvélemény, hiszen hosszú idő után némi remény mutatkozik az orosz-ukrán háború lezárására. Emelte az eseményt fényét, hogy ilyesmire hat évvel ezelőtt került sor utoljára, de még ez sem érte el Magyar Péter ingerküszöbét.

A történelmi jelentőségű találkozó elkerülte Magyar Péter figyelmét: Donald Trump ás Vlagyimir Putyin egyeztetett pénteken Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az elemzők, politikusok egy része történelmi jelentőségűnek tartja az egyeztetést. Mások szerint bár nem történt áttörés, jó az irány. A fideszes politikusok is egyesével kommentálják a nem mindennapi összejövetelt. A baloldali médiának meg szokás szerint jó gúnyolódási alapot a jelent az egyelőre konkrét eredmények nélkül zárult tanácskozás.

Magyar Péter napszemüvegben

Nem véletlen az élénk érdeklődés, hiszen mégis csak több millió ember életét okozta a háború, amely nem mellesleg rendesen megdobta a világgazdaságot. Úgy látszik, mindez nem éri el Magyar Péter ingerküszöbét, aki mind ez idáig kibekkelte, hogy akárcsak egyetlen gondolattal is értékelje a Trump-Putyin-találkozót. Helyette második tinikorát átélve ontja magából az übertrendi, fiatalosch tartalmakat a Facebookra.

Amikor Trump és Putyin találkozott az alaszkai bázison, Magyar arról posztolt, hogy a balatoni naplementében ölelgeti Ilikét. A nőt, aki nélkül megállna az élet. 🫶🫶🫶

Bár az ellenzéki pártelnöknek lett volna egy teljes napja arra, hogy véleményt formáljon a két atomnagyhatalom rendkívüli találkozójáról, helyette inkább folytatta a celebkedést. Szombaton fekete napszemüvegben egy csónakon ülve tudatta a követőivel, hogy a ciripelő tücsköknél és a bodzaszörpnél nincs jobb a világon, és hogy mennyire megváltozott az élete, amióta politikusnak állt. 😓

A szokatlan önfényezésbe oltott önmarketing Orbán Balázsnak is feltűnt. A miniszterelnök politikai igazgatója a következőképpen kommentálta azt: