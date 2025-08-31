Tisz(t)a Kész átverés-show: 8 jel utal arra, hogy Magyar Péter adóemelésre készül

Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt holdudvarában dolgozó közgazdász-elemző – aki a Tisza gazdasági programját elkészítő Pénzügykutató Zrt.-nél dolgozik, emellett a tiszás rendezvények állandó résztvevője, előadásai során rendszeresen bírálja az egykulcsos adó bevezetését, amelyet nyíltan „elhibázott lépésnek” tart. Az egyik Tisza-sziget márciusi rendezvényén ironizálva beszélt az anyák (akkor még csak tervezett, majd július 1-jével bevezetett) szja-mentességéről, és általában véve is kritizálta a Fidesz-kormány adómentességi intézkedéseit. „Miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – gúnyolódott Petschnig.

Ugyancsak árulkodó a közgazdász egy másik, szintén tavaszról származó megnyilatkozása. Ekkor beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – fogalmazott Petschnig Mária Zita.

5. Katona Tamás, a Pénzügykutató Zrt. másik embere

Katona Tamás – aki szintén dolgozott a Pénzügykutató Zrt.-vel a 2026-tól vizionált Tisza- kormánynak szóló programon – úgy véli, hogy Magyarországon túl alacsony a személyi jövedelemadó, amelyet szerinte „perverz módon” szorítottak le. A korábban Gyurcsány Ferenc államtitkáraként is dolgozó matematikus – Petschnighez hasonlóan – szintén támadta az anyák szja-mentességét, és az egész rendszert irreálisnak, igazságtalannak és irracionálisnak nevezte. A tíz százalék alatti szja bevezetéséről pedig azt mondta: „szerencse”, hogy ez végül nem valósult meg, mert az szerinte egyenesen „katasztrófát” okozott volna.