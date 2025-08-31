Tisz(t)a Kész átverés-show: 8 jel utal arra, hogy Magyar Péter adóemelésre készül

Magyar Péter kétségbeesett tűzoltásba kezdett, miután a héten napvilágra kerültek a Tisza adóemelési tervei. A Tisza-vezér újabban azzal igyekszik csillapítani az országos felháborodást, hogy adósságcsökkentésre vonatkozó tervekkel állt elő. Apró probléma számára, hogy a Tisza körüli szakemberek és tanácsadók, sőt a párt vezető politikusai nyilatkozataik révén hiteltelenné teszik az elnök bejelentését a nyilvánosan felvállalt álláspontjukkal, ami egyértelműen adóemelésre utal.
1. A kiszivárgott belső anyag
Az Index birtokába került és szerdán megjelent tiszás szja-emelési javaslat szerint – amelyet Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági tanácsadója fogalmazott meg – a párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.
A Magyar Nemzet összegyűjtötte azokat a nyilatkozatokat, amelyek – Magyar Péter eddigi ígéreteivel ellentétben – nyilvánvalóvá teszik, hogy 2026-os kormányra kerülés esetén a Tisza súlyos adóemelésre készül.
2. Dálnoki Áron, a gazdasági tanácsadó
Dálnoki Áron koordinálja a Tisza Párt gazdasági munkacsoportot, amely az szja-emelést szorgalmazó dokumentumot jegyzi. A párt gazdasági szakértője a Hír TV megkeresésére nem cáfolta az adóemelési terveket, a Tisza korábbi, etyeki fórumán azonban félreérthetetlenül kifejtette álláspontját. Etyeken – ahol Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke társaságában vett részt – megszavaztatta a hallgatóságot arról, hogy ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel vette tudomásul, hogy a hallgatóság 80-90 százaléka is így tett.
3. Tarr Zoltán, az alelnök
A Tisza Párt alelnöke és egyúttal EP-képviselője, Tarr Zoltán az adóemelés kontextusában lényegében arról beszélt, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. Etyeken így fogalmazott:
Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.
4. Petschnig Mária Zita, a programíró
Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt holdudvarában dolgozó közgazdász-elemző – aki a Tisza gazdasági programját elkészítő Pénzügykutató Zrt.-nél dolgozik, emellett a tiszás rendezvények állandó résztvevője, előadásai során rendszeresen bírálja az egykulcsos adó bevezetését, amelyet nyíltan „elhibázott lépésnek” tart. Az egyik Tisza-sziget márciusi rendezvényén ironizálva beszélt az anyák (akkor még csak tervezett, majd július 1-jével bevezetett) szja-mentességéről, és általában véve is kritizálta a Fidesz-kormány adómentességi intézkedéseit. „Miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – gúnyolódott Petschnig.
Ugyancsak árulkodó a közgazdász egy másik, szintén tavaszról származó megnyilatkozása. Ekkor beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – fogalmazott Petschnig Mária Zita.
5. Katona Tamás, a Pénzügykutató Zrt. másik embere
Katona Tamás – aki szintén dolgozott a Pénzügykutató Zrt.-vel a 2026-tól vizionált Tisza- kormánynak szóló programon – úgy véli, hogy Magyarországon túl alacsony a személyi jövedelemadó, amelyet szerinte „perverz módon” szorítottak le. A korábban Gyurcsány Ferenc államtitkáraként is dolgozó matematikus – Petschnighez hasonlóan – szintén támadta az anyák szja-mentességét, és az egész rendszert irreálisnak, igazságtalannak és irracionálisnak nevezte. A tíz százalék alatti szja bevezetéséről pedig azt mondta: „szerencse”, hogy ez végül nem valósult meg, mert az szerinte egyenesen „katasztrófát” okozott volna.
6. Bod Péter Ákos, a hangos háttérember
Bod Péter Ákos közgazdász, a Nemzeti Bank korábbi elnöke február végén, a győri Híd Tisza Sziget vendégeként beszélt a többkulcsos adót szorgalmazó nézeteiről. A közönségből érkezett kérdésére válaszolva kifejtette: találkozott a Tisza szakmai csoportjával, és egyeztettek is a többkulcsos adó bevezetéséről. Amellett érvelt, hogy – áfacsökkentés mellett – többkulcsos szja-t kellene bevezetni Magyarországon, és utalt arra is, hogy egyes kedvezményeket meg kellene szüntetni. Úgy fogalmazott: „Ha megkérdez valaki, a leendő kormány pénzügyminiszterének azt tanácsolom, hogy ha van felhatalmazása a társadalomtól, akkor igenis, az igazságosság érdekében – és van médiája, hogy el tudja magyarázni, hogy ez mit jelent, akkor igenis – Nyugat-Európa nem véletlenül találta ki a progresszív adóztatást.”
7. Raskó György, a Tisza „zöld bárója”
Az ugyancsak V21-tag Raskó György – aki egyben a Tisza Párt és Magyar Péter egyik legfontosabb személyes tanácsadója, véleményformálója – szintén teljes vállszélességgel kiáll az szja-emelés mellett. Ezt mutatja egy korábbi Facebook-posztja, amelyben azon kesergett, hogy az szja és az osztalékadó milyen alacsony, ami a középosztály és a vállalkozások számára kedvező. Raskó számára ez azért jelent problémát, mert ezek a csoportok „jórészt Fidesz-szavazókból állnak”. Elismerte azt is, hogy egy 2026-os kormányváltás esetén a Tisza progresszív szja-kulcsokat vezetne be, ami viszont sokak számára nem lenne szimpatikus.
8. Bojár Gábor, az SZDSZ-közeli szponzor
A Tisza Párt egyik fő támogatója, Bojár Gábor milliárdos üzletember is kijelentette, hogy magasabb adókulcsos szja-t szeretne. A Graphisoft alapítója a Klasszis Médiának adott márciusi interjúban úgy ogalmazott: „Nem érzem úgy, hogy a személyi jövedelemadót le kéne szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre. (…) Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni. Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amint azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. (…) Aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni.”
+1. Magyar Péter, a Tisza újabban adócsökkentésről beszélő elnöke
Hab a tortán, hogy maga Magyar Péter korábban erősen ellentmondott mostani adócsökkentő ígéretének. A Tisza-vezér ugyanis az anyák szja-mentességéről a HVG-nek nyilatkozva azt mondta: „Négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme. (…) Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki (csak) bemond valamit...”