Magyar Péter kétségbeesetten tagad, gátlás nélkül hazudozik – Hidvéghi Balázs az Origónak

Csak egy maréknyi ellenzéki politikus vállalta a nyilvános vitát a Tranziton. Ez vajon mire utal?
– Nyilvánvalóan félnek. De nem is csodálkozunk ezen, hiszen ha a Takács Péter–Kulja András-vitára gondolunk, az látványos lebőgéssel járt a Tisza Párt számára. Ugyanakkor ők azért időnként elmondják az igazságot – most például éppen Tarr Zoltán kotyogta ki, hogy mire készülnek adóemelési fronton. Azt is hozzátette, hogy persze a választások előtt erről (az szja-tervezett emeléséről – a szerk.) nem szabad beszélni, de majd utána „mindent lehet”. Ez színtiszta gyurcsányi tempó. A Tisza Párt egyik EP-képviselője mellett több, a Tiszához közel álló szakértő is így nyilatkozott. Erről beszélt korábban Petschnig Mária Zita is egy másik tiszás eseményen. Az, hogy Magyar Péter ezt kétségbeesetten próbálja tagadni, az semmit nem jelent, ő gátlás nélkül hazudozik.
Mik az alapvető különbségek a Fidesz adópolitikája és a Tisza Párt tervezett gazdaságpolitikája között?
– Mi bevezettünk egy alacsony, egykulcsos adórendszert. Mi (a Fidesz–KDNP-kormány – a szerk.) pénzt hagyunk az embereknél, és az emberekre bízzuk azt, hogy azt hogyan költik el, vagy hogyan takarékoskodnak ezzel a pénzzel. Ez a versenyképesség szempontjából a jó modell, egy működő modell. Nem magasabb adókra van szükségünk, hanem ha lehet, további adócsökkentésre, de minimum a jelenlegi alacsony adószintnek a megvédésére.
A Fidesz–KDNP ezt garantálja, a Tisza Párt pedig az adóemelés pártja, amely magával hozná a Tisza-adókat.”
Napokon belül indul az Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamatozású hitellel támogatja a fiatalok első lakáshoz jutását. Miért jelentős ez?
– Magyarországon lehetőséget kell teremteni a fiataloknak, az életkezdőknek ahhoz, hogy saját lakáshoz jussanak, és meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy adott esetben inkább egy törlesztőrészletet, egy fix 3 százalékos hitelt fizessenek havonta, mintsem hogy lakbért fizessenek, vagy éppen a bankoktól tudjanak csak kölcsönhöz jutni ennél jóval magasabb kamatért cserébe. Erről szól az Otthon Start program, ami egyúttal egy kormányzati garancia. Nagyon remélem, hogy minél többen élni fognak ezzel a lehetőséggel!
Szeptemberben indul az őszi politikai szezon is. Mire számíthatunk?
– Az Európai Unió és Magyarország egyaránt nehéz helyzetben van, méghozzá azért, mert három és fél éve háború dúl a közvetlen szomszédunkban. Látszik, hogy Brüsszel annak ellenére sem akar változtatni a háborúpárti politikáján, hogy az Egyesült Államokban elnökváltás, egyúttal rendszerváltás történt. Békepárti hozzáállást mutat Donald Trump elnök és az amerikai kormányzat is.
Magyarország nem akar megfelelni az elhibázott brüsszeli politikának, nem akar engedni olyan rossz és veszélyes törekvéseknek, mint a háborúpárti politika vagy a migrációs politika, amely állandó krízist jelent Nyugat-Európa országaiban.
Számít változásra ebben a vonatkozásban?
– Furcsának találom, hogy az Európai Bizottságot arra kell figyelmeztetni, hogy az uniós tagállamok érdekei kell képviselnie, és nem az Európai Unión kívüli államok, illetve politikai szereplők érdekeit. Ez abszurdum. Márpedig ez az Ursula von der Leyen vezette bizottság, és a jelen pillanatban domináns Manfred Weber (az EPP/Európai Néppárt elnöke – a szerk.) által megjelenített európai politika.
Reménységre ad viszont okot az, hogy megalakult s egyre erősödik a Patrióta EP-képviselőcsoport. Azért dolgozunk ebben a pártszövetségben, hogy a józan hangok megerősödjenek, és fokozatosan változtassák meg azt a hibás brüsszeli politikát, amely támadja a szuverén kormányokat, s azokkal szemben külső érdekeket, Európa érdekeivel ellentétes elvárásokat képvisel.