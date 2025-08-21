Kocsis Máté úgy helyretette Magyar Pétert, hogy a fal adta a másikat

Érdekes, hogy az Orseolo Péter-féle nemzetárulás kapcsán a liberális sajtónak Magyar Péter jut eszébe. Ő maga meg ráerősít – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.

Kocsis Máté felmosta a padlót Magyar Péterrel. Forrás: M1 / YouTube

Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében egy áruló, Péter is szerepelt. A tűzijáték narratívája ott folytatódott, ahol a tavalyi befejeződött, vagyis Szent István megkoronázásával.

Akkor is egy Péter árulta el Magyarországot

A történet végül első királyunk szentté avatásával zárult, így 83 év eseményeit ölelte fel.

A sors fintora, hogy akkoriban is egy Péter nevű férfi árulta el Magyarországot.

A cselekményben Gizella királyné és Szent László király mellett feltűnt a „dölyfös és felfuvalkodott” Orseolo Péter alakja is, aki hűbérként ajánlotta fel Magyarországot III. Henrik német-római császárnak.

Orseolo Péter, Szent István unokaöccse, Velence bukott dózséjának fia volt. Kétszer is elfoglalta a magyar trónt: először 1038 és 1041 között uralkodott, de idegenbarát politikája és a magyar előkelők mellőzése miatt népszerűtlen lett. 1041-ben Aba Sámuel elűzte, ám 1044-ben III. Henrik császár támogatásával visszatért a hatalomba, miután hűbérül ajánlotta fel neki Magyarországot. Uralkodása azonban ezúttal sem tartott sokáig: 1046-ban a Vazul fiainak lázadása megdöntötte hatalmát, megvakították, és valószínűleg röviddel ezután meghalt.