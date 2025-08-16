Hogy milyen gyorsan? – Azonnal szüntetné meg Magyar Péter kormánya a rezsicsökkentést!

Németh Szilárd a Demokrata lapnak nyilatkozott, ebből Facebook-posztjában egy, azonban nagyon lényeges pontot emel ki Magyar Péter és a Tisza munkájáról: Kormányra kerülve azonnal megszüntetnék a rezsicsökkentést és annak törvényi alapját, az ún. egyetemes szolgáltatást.

Németh Szilárd elmondta, Magyar Péterék megszüntetnék a rezsicsökkentést

Fotó: Facebook/HP

Mint mondta,

Magyar Péterék ismét engednék a rezsin keresztül kizsebelni a magyar háztartásokat.

A rezsicsökkentés eltörlése azonnal három-négyszeres gáz-, villany- és távhőár-emeléssel járna. Ezt egyébként a Tisza szimpatizánsok, a baloldali szavazók is nagyon megsínylenék.

A teljes interjú ide kattintva érhető el.