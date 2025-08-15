Nincs új a nap alatt, csak a kirakatbaba változik – Magyar Péternek hívják

Az Ellenpont elemzése szerint szövevényesen, de kapcsolódnak egymáshoz a magyar kormányt kritizáló, támadó globalista szervezetek és ukránbarát személyek, és a hálózatból Magyar Péter sem maradt ki. Ahogy az sem véletlen, hogy a Bajnai Gordon nevével fémjelzett egykori DatAdat (most Estratos) és annak adománygyűjtő vonala, a Lunda több ponton is kapcsolódik Magyar Péterhez, illetve az ukránbarát globalista háttérszervezetekhez.

Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)

Összenő, ami összetartozik – Magyar Péter sem lóg ki a sorból

Az elemzésből kiderül:

A Bajnai Gordonhoz és köreihez kapcsolódó DatAdat a 2022-es választás előtt 1,5 milliárd forintot kapott külföldi forrásokból, amelyet a baloldal választási kampányára fordítottak. Az azóta Estratosra átkeresztelt cégcsoport neve Magyar Péterék egyesületének adatvédelmi tájékoztatójában is feltűnt .

. Az Estratos–Lunda-cégháló működését feltérképezve számtalan hazai és nemzetközi, globalista szervezetre bukkanunk, köztük a berlini Vitsche nevű ukrán szervezetre is. Vagyis a Magyarék mögött is megtalálható Bajnai-kör Zelenszkijék berlini szervezetéig is eljutott .

. A Vitsche közvetlenül és áttételesen, támogatásokon és kulcsszemélyeken keresztül is több ponton nőtt össze a kijevi Soros-szervezettel, az Újjászületés (Renaissance) Alapítvánnyal, az ukrán kormányzattal és a magyar ellenzéki médiával. De közvetlenül is kaptak támogatást az Open Society-től.

közvetlenül és áttételesen, támogatásokon és kulcsszemélyeken keresztül is több ponton nőtt össze a kijevi Soros-szervezettel, az Újjászületés (Renaissance) Alapítvánnyal, az ukrán kormányzattal és a magyar ellenzéki médiával. De közvetlenül is kaptak támogatást az Open Society-től. A Vitsche Daniel Freunddal és a Momentummal is demonstrált együtt Berlinben a magyar követség előtt, üzeneteiben rendre a háború folytatását és a fegyverszállítások szükségességét kiemelve. Posztjaikban a magyar kormányt is kritizálták.

A berlini ukrán Vitsche a magyar ellenzéki spektrum szinte minden végébe elér valamilyen úton, kapcsolódva az ukrajnai NGO-hálóig – és a Zelenszkij-kabinethez, annak háborús narratíváját felerősítve.

Az Open Society és a kijevi Renaissance Alapítványokon, ezek vezetőségén keresztül többszörösen – gazdasági téren pedig a DatAdat/Estratos-céghálóval is összeérnek.

A Vitsche berlini magyar nagykövetség előtti kormányellenes tüntetésén való részvétel, az együttműködés Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselővel, valamint a 2026-ban félreálló Momentummal közösen pedig szintén abba az irányba mutat, hogy ők is a jövő évben remélt kormányváltáson munkálkodnak.

Az Ellenpont teljes elemzését itt olvashatja.