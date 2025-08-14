Magyar Péter mondhat bármit, Manfred Weberék embere marad

Dömötör Csaba csütörtöki Facebook-posztjában reagált arra a hírre, hogy Magyar Péter egy dörgedelmes, számonkérő hangnemű nyilatkozatban megállapította: elindult egy hadművelet, Oroszország bele akar avatkozni a magyar belügyekbe. A Tisza-vezért rendületlenül támogató médiumok ugyanezt harsogják – mindezt egy Moszkvában megjelent sajtóközleményre hivatkozva.

Dömötör Csaba szerint Magyar Péter mondhat bármit, akkor is Manfred Weberék embere marad (kép forrása: Facebook/DomotorCsaba)

Nocsak, milyen fontos lett hirtelen a szuverenitás! Rendben akkor beszéljünk róla, és mérjünk azonos mércével – írja a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Magyar Péter média hátterét biztosítják

Dömötör Csaba sorolja azokat a kérdéseket, amik miatt Magyar Péteréknek és az őt méltató médiumoknak talán először a saját házuk előtt kellene söpörniük:

Amikor 4,5 milliárdot toltak külföldről az ellenzék kampányába, akkor hol volt ez a kórus? És hol van most, amikor még nagyobb ez az összeg?

Amikor a Magyar Pétert támogató médiumok nagy részét külföldről tartják el, jellemzően politikában aktív szereplők, akkor hol a védelmi reflex?

Amikor a brüsszeli csúcsvezetők Lengyelország után a magyar választásokra is megnevezik a saját kedvenc jelöltjüket, akkor hol a szuverenitás zászlós felhorkanás?

Ha már a látszatra sem ügyelnek, amikor választási célból tartják vissza az uniós forrásokat, akkor ehhez van-e aggódó szavuk?

Miután Brüsszelből elköltöttek 6800 milliárdnyit NGO-kra, köztül meg nem választott politikai aktivistákra, és most még növelnék is az összeget, lesz-e ez ellen tiltakozó hangorkán?

És egyáltalán: fel akar-e tűnni a most tiltakozóknak, hogy Magyar Péter még a kistelepülési kampányrendezvényeit is olyan „civil szervezetekkel" tartja, amelyeket Brüsszelből pénzelnek (és amelyek máskor magyar munkahelyeket teremtő beruházások ellen tüntetnek)?

S még valami: nem találják furcsának, hogy amikor felmerült, hogy nem lehet külföldről pénzt elfogadni közéleti tevékenységekre, a Magyar Pétert toló „civilek" és „független médiumok" egy emberként kezdték kiabálni, hogy ez azonnal ellehetetlenítené a működésüket?

Teljesen mindegy, hogy melyik országból érkezik, Oroszországból, tengerentúlról vagy bármely brüsszeli szürke irodából, semmilyen külföldi beavatkozásnak nincs helye Magyarországon.

– hangsúlyozta Dömötör, majd hozzátette: