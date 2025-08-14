Hírlevél

Dömötör Csaba

Magyar Péter mondhat bármit, Manfred Weberék embere marad

Sohasem volt és nem is lehet többsége azoknak, akik külső elvárásokból vezetik le politikájukat, mondandójukat és tetteiket. Amikor felmerült, hogy nem lehet külföldről pénzt elfogadni közéleti tevékenységekre, a Magyar Pétert toló „civilek" és „független médiumok" egy emberként kezdték kiabálni, hogy ez azonnal ellehetetlenítené a működésüket. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője így reagált az orosz titkosszolgálat Magyarországról szóló jelentésére.
Dömötör CsabaBrüsszelEurópai Néppárt (EPP)Manfred WeberMagyar Péter

Dömötör Csaba csütörtöki Facebook-posztjában reagált arra a hírre, hogy Magyar Péter egy dörgedelmes, számonkérő hangnemű nyilatkozatban megállapította: elindult egy hadművelet, Oroszország bele akar avatkozni a magyar belügyekbe. A Tisza-vezért rendületlenül támogató médiumok ugyanezt harsogják – mindezt egy Moszkvában megjelent sajtóközleményre hivatkozva.

DömötörCsaba, fórum, EU, Magyar Péter mondhat bármit, akkor is Manfred Weberék embere marad
Dömötör Csaba szerint Magyar Péter mondhat bármit, akkor is Manfred Weberék embere marad (kép forrása: Facebook/DomotorCsaba)

Nocsak, milyen fontos lett hirtelen a szuverenitás! Rendben akkor beszéljünk róla, és mérjünk azonos mércével – írja a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Magyar Péter média hátterét biztosítják

Dömötör Csaba sorolja azokat a kérdéseket, amik miatt Magyar Péteréknek és az őt méltató médiumoknak talán először a saját házuk előtt kellene söpörniük:

  • Amikor 4,5 milliárdot toltak külföldről az ellenzék kampányába, akkor hol volt ez a kórus? És hol van most, amikor még nagyobb ez az összeg? 
  • Amikor a Magyar Pétert támogató médiumok nagy részét külföldről tartják el, jellemzően politikában aktív szereplők, akkor hol a védelmi reflex? 
  • Amikor a brüsszeli csúcsvezetők Lengyelország után a magyar választásokra is megnevezik a saját kedvenc jelöltjüket, akkor hol a szuverenitás zászlós felhorkanás? 
  • Ha már a látszatra sem ügyelnek, amikor választási célból tartják vissza az uniós forrásokat, akkor ehhez van-e aggódó szavuk?
  • Miután Brüsszelből elköltöttek 6800 milliárdnyit NGO-kra, köztül meg nem választott politikai aktivistákra, és most még növelnék is az összeget, lesz-e ez ellen tiltakozó hangorkán? 
  • És egyáltalán: fel akar-e tűnni a most tiltakozóknak, hogy Magyar Péter még a kistelepülési kampányrendezvényeit is olyan „civil szervezetekkel" tartja, amelyeket Brüsszelből pénzelnek (és amelyek máskor magyar munkahelyeket teremtő beruházások ellen tüntetnek)? 
  • S még valami: nem találják furcsának, hogy amikor felmerült, hogy nem lehet külföldről pénzt elfogadni közéleti tevékenységekre, a Magyar Pétert toló „civilek" és „független médiumok" egy emberként kezdték kiabálni, hogy ez azonnal ellehetetlenítené a működésüket?

Teljesen mindegy, hogy melyik országból érkezik, Oroszországból, tengerentúlról vagy bármely brüsszeli szürke irodából, semmilyen külföldi beavatkozásnak nincs helye Magyarországon. 

– hangsúlyozta Dömötör, majd hozzátette:

„Errefelé sohasem volt és nem is lehet többsége azoknak, akik külső elvárásokból vezetik le politikájukat, mondandójukat és tetteiket.”

Magyar Péterről pedig elmondja,

mondhat akármit, akkor is Manfred Weberék embere és jelöltje marad,

mivel ott volt azon az ülésen, ahol ezt nyílt színen bejelentették.

 

