Magyar Péter mondhat bármit, Manfred Weberék embere marad

Dömötör Csaba csütörtöki Facebook-posztjában reagált arra a hírre, hogy Magyar Péter egy dörgedelmes, számonkérő hangnemű nyilatkozatban megállapította: elindult egy hadművelet, Oroszország bele akar avatkozni a magyar belügyekbe. A Tisza-vezért rendületlenül támogató médiumok ugyanezt harsogják – mindezt egy Moszkvában megjelent sajtóközleményre hivatkozva.
Nocsak, milyen fontos lett hirtelen a szuverenitás! Rendben akkor beszéljünk róla, és mérjünk azonos mércével – írja a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Dömötör Csaba sorolja azokat a kérdéseket, amik miatt Magyar Péteréknek és az őt méltató médiumoknak talán először a saját házuk előtt kellene söpörniük:
Teljesen mindegy, hogy melyik országból érkezik, Oroszországból, tengerentúlról vagy bármely brüsszeli szürke irodából, semmilyen külföldi beavatkozásnak nincs helye Magyarországon.
– hangsúlyozta Dömötör, majd hozzátette:
„Errefelé sohasem volt és nem is lehet többsége azoknak, akik külső elvárásokból vezetik le politikájukat, mondandójukat és tetteiket.”
Magyar Péterről pedig elmondja,
mondhat akármit, akkor is Manfred Weberék embere és jelöltje marad,
mivel ott volt azon az ülésen, ahol ezt nyílt színen bejelentették.