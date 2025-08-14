Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik pontosan Trump és Putyin

Menczer Tamás

Menczer: Magyar Péter mindenkit lenéz, csak saját maga és a gazdái fontosak számára

1 órája
„Az, hogy Magyar Péter lenézi a másik embert, az nem újdonság. Magyar Péter a saját támogatóit is lenézi” – mutatott rá Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója csütörtöki Facebook-videójában.
Menczer TamásTisza PártMagyar Péter

„Az ellenzéki, baloldali liberális vezetők és politikusok időről időre lenézik az én politikai közösségemet és az ahhoz tartozókat. Mindig meg is kapják a méltó büntetésüket a választáson” – írta Menczer.

Magyar Péter „büdösnek, meg köcsögnek, meg idiótának – már elnézést – agyhalottnak, meg ki tudja még mi mindennek nézi még a saját támogatóit is.” 

Az „ukrán ügy” lovagjaként tekint Magyar Péterre a háborúpárti propagandasajtó

Még a saját családját se vette semmibe. És csak ártott nekik.

„Magyar Péter mindenkit lenéz, csak saját maga fontos számára, meg a gazdái. Ő is megkapja a választ a magyar emberektől jövő áprilisban” – tette hozzá a a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

 

