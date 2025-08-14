Menczer: Magyar Péter mindenkit lenéz, csak saját maga és a gazdái fontosak számára

„Az ellenzéki, baloldali liberális vezetők és politikusok időről időre lenézik az én politikai közösségemet és az ahhoz tartozókat. Mindig meg is kapják a méltó büntetésüket a választáson” – írta Menczer.
Magyar Péter „büdösnek, meg köcsögnek, meg idiótának – már elnézést – agyhalottnak, meg ki tudja még mi mindennek nézi még a saját támogatóit is.”
Még a saját családját se vette semmibe. És csak ártott nekik.
„Magyar Péter mindenkit lenéz, csak saját maga fontos számára, meg a gazdái. Ő is megkapja a választ a magyar emberektől jövő áprilisban” – tette hozzá a a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.