Zelenszkij globalista hátországa Magyar Péter mögött is megjelent

A Transzatlanti Kapcsolatok Központja, amely szorosan kötődik az ukrán kormánypárthoz, olyan globális finanszírozók támogatását élvezi, mint a Soros-hálózat, a USAID vagy az Atlantic Council – most pedig ezek a szereplők Magyarországon is felbukkantak. Magyar Péter és a Tisza Párt körül éppen ezért egyre aktívabban jelennek meg azok a nemzetközi szereplők, akik korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai felemelkedését is segítették.

Az Ellenpont megvizsgálta a Zelenszkij és a Magyar Péter mögött álló nemzetközi támogató forrásokat. A lap összeállításából az derül ki, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij politikai karrierje egy, a háttérből irányított globalista gépezet támogatásával indult el 2019 után. Ebben kulcsszerepet játszott egy frissen alapított civil szervezet, a Transzatlanti Kapcsolatok Központja (TDC), amely a Nép Szolgája párthoz kötődve 2021-ben szerződést kötött az amerikai Finsbury Glover Hering nevű lobbicéggel. Ez volt az első jele annak, hogy Ukrajna politikai elitje a nyugati globalista körökhöz való teljes igazodást választotta. Magyar Péter és a Tisza Párt körül egyre aktívabban jelennek meg azok a nemzetközi szereplők, akik korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai felemelkedését is segítették Fotó: AFP Magyar Péter mögött felsorakozik a teljes globalista nemzetközi szervezeti háló A TDC partnerei és finanszírozói között sorra bukkannak fel olyan ismert szereplők, mint a USAID, az Atlantic Council, a Friedrich-Ebert-Stiftung, a Konrad-Adenauer-Stiftung, valamint a National Endowment for Democracy (NED) – mind olyan szervezetek, amelyek gyakran kerülnek kapcsolatba nyugati befolyásgyakorlással és nemzetközi politikai hálózatokkal. A donorok között pedig ott találjuk Soros György ukrajnai alapítványát is, amely az elmúlt években a TDC bevételeinek harmadát biztosította. A figyelem most azért fordult újra e szervezet felé, mert ugyanezek a nemzetközi szereplők Magyarországon, a Tisza Párt környezetében is megjelentek. A párt alelnöke, Tarr Zoltán például Brüsszelben egyeztetett az Atlantic Council képviselőivel a magyar külpolitika formálásáról. Emellett tavaly október 23-án a párt meghívta rendezvényére a NED ösztöndíjasát, Michał Wawrykiewiczet, aki szoros kapcsolatot ápol az EPP-frakcióvezető Manfred Weberrel és Donald Tuskkal, a lengyel kormányfővel. Az Ellenpont elemzése szerint az átfedések nem véletlenek: ugyanazok a nemzetközi finanszírozók és szervezeti hálózatok segítették korábban Zelenszkijt Ukrajnában, mint amelyek most Magyar Péter politikai színre lépését és európai beágyazottságát támogatják. A Tisza Párt elődszervezete, a Legyél a Változás Egyesület, működésében és céljaiban is hasonlóságot mutat a TDC-vel, a pénzügyi háttérben pedig egyre több a közös pont.

Ez a strukturált nemzetközi befolyás pedig komoly kérdéseket vet fel a magyar politikai szuverenitás szempontjából. Ahogyan Ukrajnában is felmerült a vád, miszerint külföldi érdekcsoportok próbálják irányítani a belpolitikát, úgy Magyarországon is egyre reálisabb az aggodalom amiatt, hogy globális szereplők pénzügyi és politikai befolyása formálja a belső, belpolitikai viszonyokat.

