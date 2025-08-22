Hírlevél

Fidesz

Dühítő: így szórakozta végig a nyarat Magyar Péter

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Kvadozás, sétarepülés, olaszországi út - csak néhány példa a sok közül arra, hogy Magyar Péter miként szórakozta végig a nyarat. Erre Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója hívta fel a figyelmet egy Facebook-bejegyzésben, amelyben arra is kitért, hogy ezzel szemben Orbán Viktor folyamatos munkával töltötte az elmúlt hónapokat.
FideszOrbán ViktorMenczer TamásMagyar Péter

Drága Kicsi! Mindenki tudja, hogy te 

meló helyett ezen a nyáron leforgatod a Cool túra 2-t, vagyis egész nyáron szórakozol.

 Lássuk, mi minden volt itt már eddig is – írta Menczer Tamás a Facebook-oldalán

Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)
Menczer Tamás sorra vette, hogy Magyar Péter miként szórakozta végig a nyarat.
Fotó: Bach Máté  / Magyar Nemzet 

A Magyar Péternek címzett üzenetben 

a Fidesz kommunikációs igazgatója sorra vette a Tisza-vezér milyen elfoglaltságokkal kényeztette magát az elmúlt hónapokban:

 „Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés, 

sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás.

Tánc, móka, kacagás. Külön kedvencem volt, amikor a Lincoln kabrióval fuvaroztad Ilikét, szépek voltatok, mint Barbie és Ken. (Mondjuk, az övcsatnál jobb…) - írta a politikus.

Szavai szerint miközben Magyar Péter az elmúlt hónapokat végignyaralta és szórakozta, valamint „kamugyűlésekkel” álcázta a barátnőjével tett romantikus kirándulásait, 

addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat.

 - Orbán Viktor beindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, elindította az Otthon Start Programot, és az amerikai elnököt is bevonva harcol Magyarország energiabiztonságáért – sorolta a Menczer Tamás, aki reagált arra is, hogy Magyar Péter „leleplezte” a szabadságát töltő kormányfőt. „Ahogy 10 éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC feszten idén előre el is mondta. Az állami géppel megint zebráztál. Azt is mondhatnám, ordas kamu. Mint a többi szöveged. A 80 napos vakációdhoz további jó vergődést kívánok!” - fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

 

