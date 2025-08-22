Dühítő: így szórakozta végig a nyarat Magyar Péter

Drága Kicsi! Mindenki tudja, hogy te

meló helyett ezen a nyáron leforgatod a Cool túra 2-t, vagyis egész nyáron szórakozol.

Lássuk, mi minden volt itt már eddig is – írta Menczer Tamás a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás sorra vette, hogy Magyar Péter miként szórakozta végig a nyarat.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

A Magyar Péternek címzett üzenetben

a Fidesz kommunikációs igazgatója sorra vette a Tisza-vezér milyen elfoglaltságokkal kényeztette magát az elmúlt hónapokban:

„Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés,

sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás.

Tánc, móka, kacagás. Külön kedvencem volt, amikor a Lincoln kabrióval fuvaroztad Ilikét, szépek voltatok, mint Barbie és Ken. (Mondjuk, az övcsatnál jobb…) - írta a politikus.

Szavai szerint miközben Magyar Péter az elmúlt hónapokat végignyaralta és szórakozta, valamint „kamugyűlésekkel” álcázta a barátnőjével tett romantikus kirándulásait,

addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat.

- Orbán Viktor beindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, elindította az Otthon Start Programot, és az amerikai elnököt is bevonva harcol Magyarország energiabiztonságáért – sorolta a Menczer Tamás, aki reagált arra is, hogy Magyar Péter „leleplezte” a szabadságát töltő kormányfőt. „Ahogy 10 éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC feszten idén előre el is mondta. Az állami géppel megint zebráztál. Azt is mondhatnám, ordas kamu. Mint a többi szöveged. A 80 napos vakációdhoz további jó vergődést kívánok!” - fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.