Rendkívüli

Kocsis Máté

Magyar Péter ezzel elnyerte az önimádat Oscar-díját

„A szavak elfogynak, az ész megáll, a nárcizmus tort ül az értelem felett." Kocsis Máté bejegyzése Magyar Péter szombathelyi felfoghatatlan mondatairól.
Szombathelyen tartott fórumot Magyar Péter, Kocsis Máté ennek kapcsán azt írja Facebook-bejegyzésében, hogy átadták az önimádat Oscar-díját, felfoghatatlan mondatok hangoztak el a Tisza Párt vezérétől. Azt mondta Magyar, hogy felmerült, névváltoztatással 106 Magyar Pétert indítanak a körzetekben, de inkább nem csinálják meg, mert tisztességesek.

Magyar Péter, Szombathely
Fotó: Képernyőkép / YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Magyar Péter gondolatmenete döbbenetes

Ahogyan Kocsis Máté fogalmaz:

A gondolatmenet minden egyes része lenyűgöző, egyben döbbenetes. A szavak elfogynak, az ész megáll, a nárcizmus tort ül az értelem felett. Az elvakult szektások eksztázisban csapkodják magukat a földhöz, és láthatóan mindenki felajzva indulna már beadni a névváltoztatási kérelmet, de a MAN szerényen marasztalja őket. Nem is tudom, innen hova tovább!”

– zárja bejegyzését a Fidesz frakcióvezetője.

Ahogyan korábban írtuk, rengeteg mém készül Magyar Péterrel kapcsolatban, nem lenne nagy meglepetés, ha a fenti mondatai miatt beindulna ismételten a mém-gyár.

 

