Hoppá, Magyar Péter embere is elismerte, bajban van a Tisza

Hoppá, a Tisza Párt szakértője, Raskó György is elismerte, hogy bajban vannak, “megtorpant” a Tisza. Vagyis elismerte, hogy a Nézőpont friss számai a jelentős Fidesz-előnyről igazak – mutatott rá Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt is írta:

Raskó szerint a Tisza problémáinak okai “nem tartoznak a nyilvánosságra.”

Csak nem?! Vége van, Kicsi?– tette fel a kérdést Menczer Tamás.

Ismert, a Nézőpont Intézet frissen publikált felmérése szerint nem hozott sikert Magyar Péternek a nyári országjárás,

augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna a Tisza Párt listájára.

A Tiszával szemben a Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start program iránti nagy érdeklődés a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte.



