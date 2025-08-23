Hol vagy Lakmusz, hol vagytok tényellenőrök most, hogy Magyar Pétert ismét egy ordasat hazudott?

„Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz.” – írja Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője szombati bejegyzésében Magyar Péter újabb baklövéséről.

Magyar Pétert hamarabb utólérik, mint a sánta kutyát

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté arról is ír posztjában, hogy Magyar Péter nemcsak a fentieket állította, hanem fotót is csatolt „leleplezéséhez”, „bizonyítékként”, amiről

nyomban kiderült, hogy egy több, mint öt évvel ezelőtti kép egy hirdetésből.

A Fidesz frakcióvezetője azt is megjegyzi,

a külföldről fizetett 444-es és telex-es „tényellenőrök”, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek és nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot,

vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták.

Ilyen ez a függetlenség-objektívság, na

– tette hozzá Kocsis, majd így zárta bejegyzését:

Egy újabb álhír, de a tiszás szektásoknak és kamuprofiloknak ennyi pont elég. Egyre cikibb az egész Tisza. 232 nap, és felkenődnek a falra!

Magyar Péter és pártja kamuprofiljairól