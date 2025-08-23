„Szotyi, te beszélsz képmutatásról?” – akkorát kapott a Tisza-vezér, hogy a fal adta a másikat!

Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében megállapítja, hogy Magyar Péter nem tudja abbahagyni a blöffölést, miután kétszer is lebukott a miniszterelnök horvát útja kapcsán, nem fújt visszavonulót, hanem újabb hergeléssel jött elő, tovább blöfföl.

A luxizáló Magyar Péter egy siófoki barátnak köszönhetően röpködhetett, miután megtartotta napi uszítását a "büdösszájúaknak"'.

Először is azt tisztázta a Fidesz frakcióvezetője, hogy a miniszterelnök egy hónappal ezelőtt bejelentette, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni, ott felül egy kis vitorlásra. Erre most Magyar Péter bohóc módjára úgy tesz, mintha lebuktatta volna, majd jött a többi kamu a yachttal, honvédségi géppel, de nem hagyja abba az uszítást, ahogyan Kocsis fogalmaz:

a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem. Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet!

Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna.”

Magyar Péter képmutatása

Kocsis Máté ennek apropóján rákérdez:

- te elmehetsz Olaszországba, de az ő horvát útja probléma? - te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem? - te kifizettél bárkinek bármit idén nyáron a két hónapos élményparkozásért? - kifizetted a repülőzést, quadozást, csónakázást, vitorlázást, meg a többit? - a szolgasajtód megkérdezte valaha ezeket tőled?”

„Szotyi!

Te beszélsz képmutatásról? Te, aki pár óra alatt kerestél 70 millió forintot bennfentes kereskedelemmel? Te, aki mindig azzal vádolsz másokat, amit te magad csinálsz? Ne szomoríts el! Kár folytatnod a blöffölést, egyre többen átlátnak rajtad!

232 nap”– zárta bejegyzését Kocsis Máté.