Magyar Péter a „semmi” politikáját képviseli

A cikkben a szerző a „semmi” és a „valami” fogalmát állítja szembe egymással. A „semmi” itt nem egyszerűen ürességet jelent, hanem – Magyar Péter politikájára utalva – olyan jelenséget, amely nem képvisel világos értékeket, programot vagy álláspontot, mégis komoly kihívást tud intézni a „valami” – vagyis a már bizonyított, kézzelfogható eredmények – ellen.

Magyar Péter nem kínál világos programot (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Magyar Péter és a „semmi” politikája

A szerző szerint Magyar Péter a „semmi” megtestesítője: nem tudni, mit gondol a világpolitikáról, a gazdasági és társadalmi kérdésekről, vagy akár konkrét szakpolitikai ügyekről. Nem világos, mi mellett áll ki, mit utasít el, milyen tervei vannak. Ezt a tartalmi hiányt – állítja a cikk – baloldali elemzők és a „független-objektív” sajtó taktikusan előnyként állítja be, mondván, jobb nem mondani semmit, nehogy megossza a saját táborát vagy hibázzon.

A cikkben példaként idézik Nyerges Attila, az Ismerős Arcok énekesének véleményét, aki „matyó hímzésnek a semmin” nevezte Magyar fellépését, valamint Schmidt Mária megjegyzését, aki szerint Magyar Péter nem kínál valódi alternatívát, nincs érdemi mondanivalója.

A szerző a „semmi” politikáját a nihilizmussal azonosítja: ez soha nem épít, csak rombol, lebontja a közösen elért értékeket és eredményeket. Ennek vonzereje abban áll, hogy a jövőről szól, újat ígér, miközben elfeledteti, mi mindent értünk el eddig.

A „valami” ezzel szemben az elmúlt 15 év kormányzati eredménye: gazdasági, társadalmi és infrastrukturális fejlesztések, amelyeket – a szerző szerint – érdemes számon tartani és büszkeséggel képviselni. A konklúzió: a jövő évi választások tétje, hogy a „valami” vagy a „semmi” kerül-e hatalomra, és meg kell védeni a közösen felépített értékeket a nihilista rombolástól, mert „a semmiből csak semmi lesz.”