„Ennyien még soha nem akartak elzavarni egy helyszínről” – ez már Magyar Péter szeretetországa?

Március végi fórumához képest jóval kevesebben voltak kíváncsiak Magyar Péterre Szombathelyen szombaton délután – írja a VAOL.

Magyar Péter az érdeklődők előtt

Képernyőkép / YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Egy tiszás szimpatizáns napraforgócsokorral érkezett a rendezvényre, máris ízelítőt kapott Magyar Péter szeretetországából, mint mondta:

soha ennyien nem akarták elzavarni egy helyszínről.

Sokan nemtetszésüknek adtak hangot, amiért Magyar Péter szombathelyi látogatását éppen a város legnagyobb rendezvényére időzítette. A kommentelők többsége ugyanis úgy véli, nincs helye a poltikának a Savaria Történelmi Karneválon – írja a vasi hírportál, hozzátéve:

A március végi, Berzsenyi téren megtartott fórumhoz képest jóval kevesebben vettek részt, ráadásul sokan Sopronból jöttek a szombathelyi fórumra, a Március 15. térre meghirdetett rendezvényen szombaton.

Ráadásul, a jó másfél órás program alatt sokan elhagyták a teret, nem várták meg Magyar Péter one man showjának végét.

– emeli ki a lap.

Magyar Péter olyan fejlesztéseket követelt, amelyek szerepelnek a kormány által jóváhagyott keretprogramban, vagy éppen megvalósítás alatt állnak a lap szerint.

A fórumról készített videó tanúsága szerint (Magyar Péter Hivatalos YouTube csatornán) a tiszás vezér kijelentette:

„Nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig fölmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni.”

Ugyancsak szembetűnő volt a cikk szerint:

szombathelyi tiszás politikusok, vagy – fogalmazhatunk úgy is – politikusjelöltek ezúttal sem mutatkoztak a Tisza Párt elnöke mellett,

csak testőrei és közvetlen stábja kísérték a feleségét lehallgató és ezzel politikai karrierjét elindító európai parlamenti képviselőt autójától a színpadig.

Magyar Péter „ígérget"

A VAOL írásából azt is megtudtuk:

A jobboldali média jelenlévő tagjainak burkolt fenyegetése sem hiányozhatott a rendezvényről:

április után sok szabadidőjük lesz a propagandistáknak

– „ígérte” a Tisza Párt elnöke, amit taps követett a közönség fogyatkozó soraiban. Majd a lap így zárja írását:

Újabb ízelítőt kaptunk tehát a Magyar Péter vezette „szeretetországból", nem csoda, ha az érdeklődők száma is jócskán megfogyatkozott a fórum végére.