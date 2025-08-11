Szülő nőt használt fel Magyar Péter az egészségügy elleni hergelésre

„Az a helyzet, hogy a politikai vita felköltözött az online térbe, Magyarországon jellemzően a Facebookra. Más országokban ilyen típusú koncentráció nincs, több felület van.

Nálunk a közéleti megnyilvánulás terepe a Facebook, aki győzni akar, annak ott kell lennie, és reagálnia kell”

– mondta Orbán Balázs a Harcosok órájában.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b) a Harcosok órája podcast vendége volt 2025. augusztus 11-én (forrás: YouTube/Harcosokoraja)

Magyar Péter vasárnapi bejegyzésében azt írta hogy az egyik kórházban vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre. A Telex ugyanerről az esetről úgy számolt be, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik mindennapi protokolljukat látták el. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péterék a kórházat használják fel politikai csatározásokra, csakhogy a kórházi dolgozók ehhez nincsenek hozzászokva, idézi fel a Magyar Nemzet.

Szakpolitikai viták helyett hergel a Tisza

Orbán Balázs úgy látja, hogy ez a Tisza Párt beszorulásának a kórképe. Nekik ugyanis az volt a céljuk, hogy az egészségügy kapcsán bemutassák a rendszer hibáit, és felvázolják, hogy ők jobban tudnák ezeket kezelni. Ehhez képest ott tartunk – mondta a politikai igazgató –, hogy a párt képviselői megfutamodnak a viták elől, mert nincsenek versenyképes érveik az egészségügyi vitában.

Így lejönnek ezekről a szakpolitikai programokról, és csak egy dolog marad: a hergelés.”

Orbán Viktor és Török Gábor fagyizásáról is megkérdezték a véleményét, ugyanis a közösségi médiában megosztott felvételek alatt nekiestek Török Gábornak.