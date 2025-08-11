Hírlevél

Rendkívüli

Halálos áldozatot is követelt a brutális erősségű földrengés Törökországban - rémisztő videók

Orbán Balázs

Szülő nőt használt fel Magyar Péter az egészségügy elleni hergelésre

Újabb álhírekről rántotta le a leplet Orbán Balázs a Harcosok órája podcast hétfői adásában. A miniszterelnök politikai igazgatója Németh Balázsnak kifejtette, hogy Magyarországon a politikai viták szinte teljesen átköltöztek a Facebookra, de a Tisza Párt és vezetője, Magyar Péter a szakpolitikai viták helyett inkább hergeléssel próbálja mozgósítani híveit.
„Az a helyzet, hogy a politikai vita felköltözött az online térbe, Magyarországon jellemzően a Facebookra. Más országokban ilyen típusú koncentráció nincs, több felület van. 

Nálunk a közéleti megnyilvánulás terepe a Facebook, aki győzni akar, annak ott kell lennie, és reagálnia kell” 

– mondta Orbán Balázs a Harcosok órájában.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b) a Harcosok órája podcast vendége volt 2025. augusztus 11-én (forrás: YouTube/Harcosokoraja)
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b) a Harcosok órája podcast vendége volt 2025. augusztus 11-én (forrás: YouTube/Harcosokoraja)

Magyar Péter vasárnapi bejegyzésében azt írta hogy az egyik kórházban vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre. A Telex ugyanerről az esetről úgy számolt be, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik mindennapi protokolljukat látták el. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péterék a kórházat használják fel politikai csatározásokra, csakhogy a kórházi dolgozók ehhez nincsenek hozzászokva, idézi fel a Magyar Nemzet

Szakpolitikai viták helyett hergel a Tisza 

Orbán Balázs úgy látja, hogy ez a Tisza Párt beszorulásának a kórképe. Nekik ugyanis az volt a céljuk, hogy az egészségügy kapcsán bemutassák a rendszer hibáit, és felvázolják, hogy ők jobban tudnák ezeket kezelni. Ehhez képest ott tartunk – mondta a politikai igazgató –, hogy a párt képviselői megfutamodnak a viták elől, mert nincsenek versenyképes érveik az egészségügyi vitában. 

Így lejönnek ezekről a szakpolitikai programokról, és csak egy dolog marad: a hergelés.”

Orbán Viktor és Török Gábor fagyizásáról is megkérdezték a véleményét, ugyanis a közösségi médiában megosztott felvételek alatt nekiestek Török Gábornak.

Napraforgó-kabaré, támadja a Tisza a 3%-os lakáshitelt, újabb fegyvereket küld Európa Ukrajnába – Szijjártó Péter a Harcosok órájában

Egy kommentelő felvetette, hogy mi lett volna, ha azt csinálta volna mint korábban Magyar Péter (aki az első sorban tapsolt volna neki Tusványoson). Orbán Balázs felidézte: 

Magyar Péter korábban ugyanilyen szent meggyőződéssel, mint amivel most szidja a kormányt, még a Diákhitel Központ vezetőjeként dicsérte a rendszert, gyakran hangoztatva, hogy „soha nem volt ilyen jó magyar fiatalnak lenni, mint most”.

Németh Balázs arról is kérdezte Orbán Balázst, mit szól ahhoz, hogy valaki bérgyilkost akart fogadni a miniszterelnök meggyilkolására, majd letartóztatták az illetőt. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egy bizonyos határt senkinek sem szabad átlépni, még a közéleti diskurzusban sem, legyen szó akár előadókról, akár politikusokról.

Kocsis Máté: Még pár ilyen mondat Kéri Lászlótól, és meglesz az újabb kétharmad!

Majka és a főbelövés: hol a határ?

A borsodi zenész, Majka debreceni koncertje kapcsán – ahol a rapper „főbe lőtte” magát a színpadon a fejéhez tartott mikrofonnal – azt mondta: mindenkinek lehet véleménye, de egy határt meg kell húzni. Orbán Balázs szerint 

az az őrület, amit látunk a digitális térben, az elmúlt egy évben van, amióta Magyar Péter megjelent a politikai palettán.

Úgy vélekedett: ha egy narcisztikus személyiségzavaros (ember) az ellenzék vezetője, akkor az ő kommunikációs stílusa átterjed ellenzéki aktivista körökre is. Hozzátette: 15 évig tudtunk „relatíve normálisan” élni, és érdemes lenne ezen a pályán maradni. 

A közéleti szereplők felelőssége, hogy ezt a bizonyos határt ne lépjék át” 

– szögezte le Orbán Balázs. 

A balliberális politológus, Kéri László kijelentésére reagálva, miszerint a fideszesekkel „úgy kell bánni mint a pestisesekkel”, Orbán Balázs megismételte korábbi szavait: nem maradt más nekik, csak a hergelés. 

A szakpolitikai vitákat rendre elveszítik, ezért azt a látszatot próbálják kelteni, hogy ők a többség. 

Ezért kell a Fidesznek is megmutatnia magát a közösségi térben – fogalmazott.

 

