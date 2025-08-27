Magyar Péter elképesztő ütemben termeli a kórházi álhíreket, de most lelepleződött

A Fidesz nyerte a nyarat, míg Magyar Péter nem tudta növelni a támogatottságát, így már 5 százalékkal nőtt a kormánypárti előny a Nézőpont felmérése szerint – ezzel kezdte beszélgetését Takács Péter egészségügyi államtitkár a Harcosok órájának szerdai adásában. Mint mondta, a kamu közvélemény-kutatók kommunikációja is megváltozott, már nem keresi a csalódott fideszeseket, csak a kemény magot igyekszik megtartani.

A politikus közölte, a mostani felmérés ellenére nem dőlnek hátra, dolgoznak tovább.

Takács Péter beszélt arról, miként nem állnak ki a tiszások vitázni, felidézte ominózus találkozását Kulja Andrással az ATV szerkesztőségében, amikor a Tisza embere annyira alulmaradt, hogy azóta nem állnak ki Takács Péterrel.

Azóta támadnak a Facebookon is, de megnyugtatom Magyar Pétert, nem szabadul tőlem

– mondta.

Az Eurostat felmérésére, ami arról szól, a betegek hány százaléka nem jut megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz, az államtitkár közölte, ez a szám most 1,4 százalék, ami kiváló eredmény.

A Covid után 26 olyan terület volt, ahol 60 napon túli várakozás volt, ez ma 2 műtéti eljárásnál van. Vagyis a valóság ellentéte annak, amit az ellenzék sulykol

– mondta.

Kiemelte, csak az állami rendszer az, ami a komoly, összetett, high tech műtéteket el tudja végezni, erre a magánellátás erre nem képes.

Magyar Péter azon kijelentésére, miszerint a magyar egészségügy a legrosszabb az unióban és mindenkit a magánegészségügybe terelnek, Takács közölte, ő ilyet nem mondott.

Pont az ellenkezője igaz, küzdünk az ellen, hogy nyomják át a magánszektorba az embereket

– mutatott rá.

Hozzátette, az Eurostatnál 4,2 százalékos GDP-t mutatnak ki, de van olyan, hogy közszolgáltatások fenntartása, ebben van a kórházak üzemeltetése, de ez nincs benne a számolt GDP-ben.



Cikkünk folyamatosan frissül!