Magyar Péter tátott szájjal szaladt be az álhírerdőbe

Üzent Magyar Péternek a Fradi elnöke, aki leszögezte, a Fradi bérelt repülőgéppel utazott mindig és erre a mérkőzésre is bérelt repülőgéppel ment.

Reagálva a Tisza elnökének újabb álhírére, Kubatov Gábor jelezte, ha ki lehetne bérelni ilyen utakra a honvédségi gépeket, szívesen megtenné.

Ez tovább növelné az állami bevételeket. És még mielőtt állami pénzezni kezdene bárki, jó ha tudja a sok károgó, hogy pillanatnyilag éppen 4 milliárd forintnál jár az UEFA bevételünk, amiből adózunk, járulékokat fizetünk. De ezt honnan is tudná ez az álfradista ripacs, aki közben az MTK luxus skyboxaiban ül?

– mondta a politikus, megjegyezve, Magyar Péter, ha hallgatott volna, sokkal bölcsebb maradt volna.

Hagyjál békén minket. Az nekünk is jobb lesz, bár az kevésbé fontos, de neked is

– tanácsolta Kubatov Gábor.



