Kínos! – végrehajtók zárolták Magyar Péter legfőbb médiaemberének céges vagyonát

A végrehajtók március 13-án lefoglalták Vaszil Gyulának, a Tabula Rasa Alapítvány képviselőjének a céges tulajdonrészeit – írta meg az Ellenpont. Az intézkedés okáról nincs információ, de jellemzően tartozás, adóvégrehajtás vagy banki követelés szokott az ilyen esetek háttérében meghúzódni. Magyar Péter médiavezetője így vélhetően komolyabb adósságot halmozott fel.

A végrehajtók lefoglalták Vaszil Gyula céges üzletrészeit. Magyar Péter számára kellemetlen lehet az ügy, hiszen a vállalkozó jó kapcsolatot ápol a családjával

Fotó: MOL FEHERVAR FC / MOL FEHERVAR FC

Rázós pénzügyek Magyar Péter emberénél

Az oknyomozó portál hozzátette, hogy bár egy héttel később, március 20-án feloldották a büntetését, érdekes módon még aznap törölték az erről szóló határozatot. Így technikailag továbbra is érvényben van a Vaszil elleni szankció. Ezt jelzi, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara adatbázisa szerint továbbra is a végrehajtónál van az ügy.

Az üzletember neve jelen pillanatban is pirossal van kiemelve a cégadatbázisban, ami egyfajta kockázati jelzés a nyilvánosság felé.

Vaszil hosszú utat tett meg, amíg megérkezett a politika világába: a nyolcvanas években tagja volt a Videoton UEFA-kupa döntős labdarúgócsapatának, később pedig a Ferencvárosban folytatta a karrierjét. Aktív pályafutása után mégsem sportvezetőként folytatta, hanem a vállalkozói szférában, a vendéglátásban próbált szerencsét.

Nagy energiákkal vetette bele magát a munkába: az Ellenpont cikke szerint a kétezres évek eleje óta összesen tizenegy cégben bukkant fel a neve, jelenleg pedig öt vállalkozásban tulajdonos. Többek között üzlettársával közösen viszi a népszerű belvárosi Dinsznótoros étteremhálózatot.

A tavalyi évben több mint negyedmilliárd forintnyi bevétel mellett 18 milliós profitot hozott a cég. Vaszil többi vállalkozása is jól teljesített az éves elszámolásnál.

Ilyen előzmények után bukkant fel a focistából lett üzletember a Tisza médiahátországában. Sajtóértesülések szerint ő kérvényezte a Tabula Rasa Alapítvány bejegyzését a bíróságon, és a hivatalos papírok szerint ő az alapítvány képviselője is. A háttérszervezetet tavaly novemberben a tiszás pártsajtó, a Kontroll anyagi hátterének biztosítására hozták létre.