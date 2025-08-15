Hírlevél

Rendkívüli

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

Magyar Péter

Tiltás, megfélemlítés és kidobatás: így bánik Magyar Péter a kérdezőkkel

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke rendszeresen megfosztja a kritikus hangokat a megszólalás lehetőségétől utcafórumain. A sajtó és a közönség tagjai közül többen számoltak be arról, hogy kellemetlen kérdések miatt kizárták vagy elnémították őket. Különösen a Hír TV munkatársai kerülnek célkeresztbe: Magyar Péter több alkalommal uszított a csatorna ellen, és sértő kijelentéseket tett újságíróira. Egyes esetekben a fenyegetés személyeskedésig, sőt a családtagok támadásáig is eljutott.
Magyar PéterTisza PártHírtv

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője nyilvános rendezvényein rendre megszégyeníti, kizárja vagy elhallgattatja azokat, akik kritikus kérdéseket mernek feltenni neki. Bár hivatalosan a „szeretetország” eszméjét hirdeti, a gyakorlatban követői segítségével megfélemlíti az ellenvéleményt megfogalmazó újságírókat és állampolgárokat. Az utóbbi hónapokban mindennapossá vált, hogy a kritikus sajtó munkatársait nem engedik be eseményeire - írja a Magyar Nemzet. 

Magyar Péter
Magyar Péter. Fotó: Hatlaczki Balázs

Aki kérdez, megbélyegzik: így működnek Magyar Péter utcafórumai

A Hír TV különösen gyakori célpont: Magyar Péter – aki álhírgyártásért zebrát kapott – több alkalommal nyíltan uszított a csatorna ellen, legutóbb országjárásán buzdította a fiatalokat, hogy tüntessék el műsorválasztékukból a televíziót. Korábban nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen arról beszél, hogy „a Dunába lökné” a Hír TV munkatársait. A politikus nem egyszer sértegette, megalázta és fenyegette a csatorna riportereit, sőt egyik alkalommal egy újságírónő családját is támadásba vette.

Ez a retorika sokszor a szimpatizánsokat is bátorítja a kemény fellépésre: egy másik rendezvényen a helyzet tettlegességig fajult. Jogvédő szervezetek eddig érdemben nem reagáltak az esetekre, a párt hívei pedig rendszeresen megbélyegzik azokat, akik valódi kérdéseket mernek feltenni a Tisza Párt elnökének.
 

 

