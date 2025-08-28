Hihetetlen dolgok derültek ki az ukrán kémről, Magyar Péter bizalmasáról

A Magyar Nemzet szerint Tseber Roland szorosan kötődik globalista körökhöz. 2022-ben Berlinbe utazott az ukrán igazságügyi miniszter, Denisz Maljuska társaságában. Hivatalosan egy büntetőbíróság létrehozása volt a látogatás célja. A háttérben azonban Ukrajna támogatásáról és fegyverszállításokról folytak tárgyalások. Az út eredményeként lőszerek, légvédelmi rendszerek, nehéz pótkocsik, mentőautók, hídrendszerek és drónellenes eszközök kerültek a beszerzési listára.

Az Ellenpont újabb kapcsolatokat tárt fel Tseber Roland és a hazai baloldal között.

A portál szerint a CIA egykori igazgatójához, valamint az amerikai demokratákhoz is kapcsolható, komoly ukrajnai kapcsolatrendszerrel bíró Tseber a baloldali sajtóban valóságos celeb lett, nem véletlenül. Az írás kitér arra is, hogy az amerikai baloldal egyfajta ideológiai központot működtet, amelynek hatása Magyarországra is kiterjed. Ennek a „polipnak” egyik csápjaként említik Tsebert, a másikként a magyar ellenzéket, míg a harmadikként – a USAID-botrány tanulságai alapján – a magyar ellenzéki médiát.

Augusztus elején Tseber egy videóval hívta fel magára a figyelmet, amelyben azt állította, hogy véletlenül összefutott Kijevben Rácz András Oroszország-szakértővel. Rácz ismertségét az ukrajnai eseményeket a Zelenszkij-kormány nézőpontjából értelmező nyilatkozataival szerezte. A közösségi médiában megjelent felvételen arról beszéltek, hogy Kijevben is „nyitnak egy Tiszát”. Tseber már korábban is alapított „Tisza”-szervezetet Ukrajnában: április 29-én jegyezték be Minajban a TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet. A Mandiner cikke szerint az egyesület hivatalos képviselőjeként Tseber Roland szerepel.

A beszámolók szerint Tseber Roland szoros kapcsolatban áll Magyar Péterrel: ő szervezte és dokumentálta a politikus tavalyi ukrajnai látogatását.

Tseber a Kárpátaljai Megyei Tanács tagja, Zelenszkij pártjának képviselője és a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje.

Kocsis Máté szerint Tsebert a magyar nemzetbiztonsági szervek hosszabb ideje figyelték, majd tavaly ősszel kiutasították, miután az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként azonosították. A politikus hozzátette: Tseber korábban ukrán–magyar állampolgár volt, de 2017-ben lemondott a magyarról, feltehetően ukrajnai politikai tervei miatt.