Hihetetlen dolgok derültek ki az ukrán kémről, Magyar Péter bizalmasáról

A Magyar Nemzet és több más forrás szerint Tseber Rolandot tavaly kémkedés miatt utasították ki Magyarországról, miközben szoros kapcsolatokat ápolt Zelenszkijjel és több magyar baloldali politikussal. Később pedig Magyar Péter ukrajnai útját is ő szervezte, idén tavasszal pedig Tisza-szigetet alapított Kárpátalján. Azóta fegyverszállításokkal, amerikai hálózati kötődésekkel, homályos eredetű vagyonával került a hírekbe.
A Magyar Nemzet szerint Tseber Roland szorosan kötődik globalista körökhöz. 2022-ben Berlinbe utazott az ukrán igazságügyi miniszter, Denisz Maljuska társaságában. Hivatalosan egy büntetőbíróság létrehozása volt a látogatás célja. A háttérben azonban Ukrajna támogatásáról és fegyverszállításokról folytak tárgyalások. Az út eredményeként lőszerek, légvédelmi rendszerek, nehéz pótkocsik, mentőautók, hídrendszerek és drónellenes eszközök kerültek a beszerzési listára.

Magyar Péter és Tseber Roland 2024 nyarán Fotó: Fotó: Tseber Roland / Instagram
Az Ellenpont újabb kapcsolatokat tárt fel Tseber Roland és a hazai baloldal között. 

 A portál szerint a CIA egykori igazgatójához, valamint az amerikai demokratákhoz is kapcsolható, komoly ukrajnai kapcsolatrendszerrel bíró Tseber a baloldali sajtóban valóságos celeb lett, nem véletlenül. Az írás kitér arra is, hogy az amerikai baloldal egyfajta ideológiai központot működtet, amelynek hatása Magyarországra is kiterjed. Ennek a „polipnak” egyik csápjaként említik Tsebert, a másikként a magyar ellenzéket, míg a harmadikként – a USAID-botrány tanulságai alapján – a magyar ellenzéki médiát.

Augusztus elején Tseber egy videóval hívta fel magára a figyelmet, amelyben azt állította, hogy véletlenül összefutott Kijevben Rácz András Oroszország-szakértővel. Rácz ismertségét az ukrajnai eseményeket a Zelenszkij-kormány nézőpontjából értelmező nyilatkozataival szerezte. A közösségi médiában megjelent felvételen arról beszéltek, hogy Kijevben is „nyitnak egy Tiszát”. Tseber már korábban is alapított „Tisza”-szervezetet Ukrajnában: április 29-én jegyezték be Minajban a TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet. A Mandiner cikke szerint az egyesület hivatalos képviselőjeként Tseber Roland szerepel.

A beszámolók szerint Tseber Roland szoros kapcsolatban áll Magyar Péterrel: ő szervezte és dokumentálta a politikus tavalyi ukrajnai látogatását. 

Tseber a Kárpátaljai Megyei Tanács tagja, Zelenszkij pártjának képviselője és a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje.

Kocsis Máté szerint Tsebert a magyar nemzetbiztonsági szervek hosszabb ideje figyelték, majd tavaly ősszel kiutasították, miután az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként azonosították. A politikus hozzátette: Tseber korábban ukrán–magyar állampolgár volt, de 2017-ben lemondott a magyarról, feltehetően ukrajnai politikai tervei miatt.

Tseber beutazási tilalmát az váltotta ki, hogy egy találkozót szervezett – amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a volt vezérkari főnök is részt vett – fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között, miközben egyre aktívabban tevékenykedett Magyarországon.

Miután leleplezték, Tseber májusban a Facebookon nyíltan megfenyegette Orbán Viktort, durván támadva a Fideszt.

 Júliusban egy interjúban a magyar hatóságokat is célba vette, kijelentve, hogy egyszer felelniük kell azért, amiért őt ukrán hírszerzőként azonosították.

 

 

