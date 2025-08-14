Megtalálták a Tisza Párt káderkeltetőjét: ez köti össze Magyar Pétert Zelenszkijjel és Sorosékkal

Nem csak Soros Györgyöt képviselte, de Volodimir Zelenszkij mögött is felbukkant az a Freshfields-Bruckhaus-Deringer (FBD) ügyvédi iroda, amely több Tisza-párti tisztségviselő önéletrajzában fellelhető. Az Ellenpont azt írja korábbi információk alapján, hogy a Tisza Pártot a bíróságon több alkalommal képviselő Melléthei-Barna Márton is hosszú ideig, 14 évig dolgozott ennél az irodánál.

A Freshfields ügyvédi iroda a közös tényező, Melléthei-Barna Márton (b) Magyar Péter ügyvédje közel másfél évtizeden át dolgozott ott

A cégből „kelt ki” számos Tisza-funkcionárius, ráadásul a Freshfields egyfajta kapcsot jelent a Soros-hálózat, Ukrajna és a Tisza Párt között.

Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt mögött álló Legyél a Változás Egyesület új elnöke, a 2024 júniusában EP-képviselői mandátumot szerzett Tarr Zoltánt váltotta ezen a poszton. Melléthei-Barna pedig nemcsak az FBD-nél dolgozott, hanem annak magyar jogutódjánál, az Oppenheim Ügyvédi Irodánál is.

Melléthei Magyar Péter fontos háttérembere, aki fajsúlyos ügyekben képviselte Tisza Pártot és szerteágazó kapcsolatokkal rendelkezik,

amit a Tisza Párt garnitúrája is hasznosítani tud. Mint az Ellenpont kiderítette, kétmillió forintos adománnyal támogatta, illetve támogatja támogatja a Tisza Pártot.