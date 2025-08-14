Megtalálták a Tisza Párt káderkeltetőjét: ez köti össze Magyar Pétert Zelenszkijjel és Sorosékkal

Nem csak Soros Györgyöt képviselte, de Volodimir Zelenszkij mögött is felbukkant az a Freshfields-Bruckhaus-Deringer (FBD) ügyvédi iroda, amely több Tisza-párti tisztségviselő önéletrajzában fellelhető. Az Ellenpont azt írja korábbi információk alapján, hogy a Tisza Pártot a bíróságon több alkalommal képviselő Melléthei-Barna Márton is hosszú ideig, 14 évig dolgozott ennél az irodánál.
A cégből „kelt ki” számos Tisza-funkcionárius, ráadásul a Freshfields egyfajta kapcsot jelent a Soros-hálózat, Ukrajna és a Tisza Párt között.
Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt mögött álló Legyél a Változás Egyesület új elnöke, a 2024 júniusában EP-képviselői mandátumot szerzett Tarr Zoltánt váltotta ezen a poszton. Melléthei-Barna pedig nemcsak az FBD-nél dolgozott, hanem annak magyar jogutódjánál, az Oppenheim Ügyvédi Irodánál is.
Melléthei Magyar Péter fontos háttérembere, aki fajsúlyos ügyekben képviselte Tisza Pártot és szerteágazó kapcsolatokkal rendelkezik,
amit a Tisza Párt garnitúrája is hasznosítani tud. Mint az Ellenpont kiderítette, kétmillió forintos adománnyal támogatta, illetve támogatja támogatja a Tisza Pártot.
Hasonlóképpen
összefonódik a Freshfields ügyvédi irodával a tiszás EP-képviselő, Dávid Dóra, aki a londoni képviseleten „erősítette” a csapatot.
A Freshfields adótanácsadói részlegét éveken át Oszkó Péter vezett, aki a Bajnai-kormány pénzügyminisztere volt, és komoly kapcsolati tőkére tehetett szert az iroda révén.
Az ügyvédi iroda 2023-ban pro bono jogi tanácsadást nyújtott az ukrán Gazdasági Minisztériumnak az Ukrán Fejlesztési Alap (URF) létrehozásával kapcsolatban. Ez az a hivatal, amely a háború befejezése után az ország újjáépítésében lesz hivatott eljárni. Az URF létrehozásánál ott bábáskodott a BlackRock is, valamint az Open Society Foundation, vagyis Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa.
És itt érnek el a szálak az ukrán elnökig: hat évvel ezelőtt
Volodimir Zelenszkij Markijan Malszkijt, a Freshfields korábbi munkatársát nevezte ki a Lvivi terület kormányzójává, de ez az iroda képviselte az ukrán Naftogaz-t is a vonatkozó csődeljárásban.
Soros György maga szintén fontos partnere a Freshfieldsnek: a fentebb említett fejlesztési alap fő befektetési tanácsadója ugyanis a Soros Fund Management LLC – hogy csak egyet említsünk a számos kapcsolódási pont közül.
A Stop Soros-törvényjavaslattal kapcsolatban is pro bono alapon támadta meg a Freshfields Magyarországot, és védte egyúttal Soros Györgyöt – írja a tényfeltáró portál, amely nem utolsósorban arra is kitér, hogy
a Freshfields 2006-ban a Financial Times nevében írt levelet Deutsch Tamásnak és Orbán Viktornak, miután a Fidesz megkérdőjelezte a brit lap szakmai hitelességét, amiért az xenofóbnak nevezte a magyar miniszterelnököt.