Magyar Péter

Elemző: Magyar Péterék vissza akarják hozni az országot megnyomorító politikát

Akik csak az Orbán-kormányt látták dolgozni, azok természetesnek veszik az egykulcsos alacsony személyi jövedelemadót, az adókedvezményeket, az adómentességeket. Nem azok, ez az Orbán-kormánynak köszönhető!– hangsúlyozták Az igazság órájában. A vendégek egyet értettek abban, hogy Magyar Péterék "ajánlata" káros a magyar társadalomra nézve.
A mai fiatalok már nem emlékeznek rá, de 1994-től 98-ig és 2002-től 2010-ig egy teljesen más iskola volt kormányon, ők nyomorítottak meg minket, az az iskola, amelyet Magyar Péterék és a Tisza Párt meg Petschnig Mária Zita, Kéri László vissza akarnak hozni – idézi a Magyar Nemzet Pindroch Tamást, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, aki a Tisza Párt kiszivárgott adóterveiről mondta el a véleményét.

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági tanácsadója és Magyar Péter, a párt elnöke (kép forrása: Faebook)
Magyar Péterék tagadásban

"Hiába próbál tagadni Magyar Péter, aki már többször lebukott azzal, hogy valótlanságokat állított – emlékeztetett Szűcs Gábor, az AK elemzője, a Megafon tagja. A Tisza Párt vezetője ugyanazt csinálja, amit 19 évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc. emlékeztetett, a volt miniszterelnök azt mondta: nem lesz semmilyen megszorítás, adóemelés. És hogy kezdődtek az első bejelentések a választás után: adóemelés, gázáremelés, áramáremelés, sorolták a megszorításokat. Ugyanezt láthatjuk itt is – mutatott rá az elemző.

