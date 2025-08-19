Magyarországon találhat otthonra az ENSZ új egyeteme

Hírlevél

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) új intézete Kőszegen létesülhet, melynek előkészítésére Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztert és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert kérte fel a miniszterelnök. Az ENSZ egyeteme Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, speciális technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kedden.
Az intézetnek a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. Az intézmény a hazai és a külföldi felsőoktatási és tudományos intézményekkel is együttműködik majd, tovább erősítve a magyar tudományos kutatás nemzetközi elismertségét – tette hozzá a közlemény.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a Korányi Patika robotjának az átadásán a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszertárában, 2024. július 22-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a Korányi Patika robotjának az átadásán a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszertárában, 2024. július 22-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta: 

A kőszegi ENSZ Egyetemi Intézet létrehozása egyszerre erősíti Magyarország nemzetközi tudományos pozícióját és a régió fejlődését. 

Ez nem csupán egy új kutatóközpontot jelent, hanem a magyar kutatók és hallgatók egy újabb területen kapcsolódnak be a világ élvonalába, miközben a helyi közösség és a magyar gazdaság is gyarapodik”.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évek felsőoktatási megújulásának köszönhetően 

már 12 magyar egyetem van a világ egyetemeinek legjobb 5 százalékában.

Az új kutatóközpont az ENSZ Egyetemek globális hálózatának részeként – mely világszerte 13 intézetet foglal magában – jelentős mértékben növeli a hazai kutatások nemzetközi beágyazottságát.

 

