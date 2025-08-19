Magyarországon találhat otthonra az ENSZ új egyeteme

Az intézetnek a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. Az intézmény a hazai és a külföldi felsőoktatási és tudományos intézményekkel is együttműködik majd, tovább erősítve a magyar tudományos kutatás nemzetközi elismertségét – tette hozzá a közlemény.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta:

A kőszegi ENSZ Egyetemi Intézet létrehozása egyszerre erősíti Magyarország nemzetközi tudományos pozícióját és a régió fejlődését.

Ez nem csupán egy új kutatóközpontot jelent, hanem a magyar kutatók és hallgatók egy újabb területen kapcsolódnak be a világ élvonalába, miközben a helyi közösség és a magyar gazdaság is gyarapodik”.