Magyarországon találhat otthonra az ENSZ új egyeteme

Az intézetnek a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. Az intézmény a hazai és a külföldi felsőoktatási és tudományos intézményekkel is együttműködik majd, tovább erősítve a magyar tudományos kutatás nemzetközi elismertségét – tette hozzá a közlemény.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta:
A kőszegi ENSZ Egyetemi Intézet létrehozása egyszerre erősíti Magyarország nemzetközi tudományos pozícióját és a régió fejlődését.
Ez nem csupán egy új kutatóközpontot jelent, hanem a magyar kutatók és hallgatók egy újabb területen kapcsolódnak be a világ élvonalába, miközben a helyi közösség és a magyar gazdaság is gyarapodik”.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évek felsőoktatási megújulásának köszönhetően
már 12 magyar egyetem van a világ egyetemeinek legjobb 5 százalékában.
Az új kutatóközpont az ENSZ Egyetemek globális hálózatának részeként – mely világszerte 13 intézetet foglal magában – jelentős mértékben növeli a hazai kutatások nemzetközi beágyazottságát.