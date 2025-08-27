Magyarország perre megy az Európai Tanáccsal szemben az Ukrajnának fizetett támogatások miatt

A jogi lépés hátterében az áll, hogy vitatják a zárolt orosz jegybanki eszközök hozamának ukrajnai felhasználását. Az ügyet hétfőn fogadta be az uniós fórum – írta az Index. A portál szerint a kormánynak azzal kapcsolatban van kifogása, hogy

a zárolt orosz jegybanki eszközök hozamát bocsátják ukrajnai felhasználásra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Felidézték, a keresetet eredetileg az Európai Unió Bíróságához nyújtották be, de az a Törvényszékhez irányította az ügyet. A luxemburgi testülethez a kormány idén július 11-én nyújtotta be a keresetét, amely aztán formai szempontból befogadta az ügyet, és augusztus 25-én közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A per így hivatalosan is megindult.

Ukrajna támogatása a legfontosabb

Hozzátették, a tanács tavaly május 21-én fogadott el egy határozatot, amely arról rendelkezik, hogy

a zárolt orosz jegybanki eszközök kezeléséből származó nettó nyereség 99,7 százalékát az Európai Békekeretbe kell átutalni.

A portál is emlékeztet rá, az Európai Békekeret az unió kül- és biztonságpolitikai eszköze, amelyből egyebek között katonai támogatást, fegyvereket és hadianyagot biztosítanak Ukrajnának.

A magyar kormány szerint a fenti eljárás sérti az uniós alapszerződésekben megfogalmazott jogszerű döntéshozatal alapelveit,

és az erről készült jegyzőkönyv nem tükrözi pontosan a folyamatot. Ezért Magyarország azt kéri a bíróságtól, hogy semmisítse meg az EPF irányító bizottságának 2025 februárjában hozott döntését, amely a tanácsi határozat végrehajtásáról rendelkezett, valamint a döntést rögzítő jegyzőkönyvet.

A bírósági eljárás azonban hosszú folyamat lehet: a kereset befogadása után írásbeli szakasz következik, majd – amennyiben szükséges – főtanácsnoki indítvány, ezt követően tárgyalás, és végül ítélet. Ez akár több évet is igénybe vehet.

A portál azt írta,

Ukrajna 2025-ös évre becsült helyreállítási igénye 17,3 milliárd dollár, amelyből jelenleg csupán 7,4 milliárd dollár áll rendelkezésre.

Az EU több mint 180 milliárd dollár támogatást nyújtott Ukrajnának (Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Ukrajna kap mindent

Az újjáépítés mögött egy többszereplős rendszer húzódik meg, a benne szereplőket összefoglaló néven donorországoknak hívják. Ezek az országok vissza nem térítendő támogatásokat és kedvezményes hiteleket nyújtanak Ukrajnának. Mostanáig az EU volt a legnagyobb támogató, amely összesen több mint 180 milliárd dollár támogatást nyújtott a Zelenszkij-kabinetnek.

Brüsszelben létrehozták az Ukrajna-támogatási Eszköz (Ukraine Facility) nevű pénzügyi alapot, ebből 2024 és 2027 között 50 milliárd eurót irányítanak Ukrajna irányába hitelek (33 milliárd euró) és vissza nem térítendő támogatások (17 milliárd euró) formájában.

Az EU költségvetésének jelentős része irányul Ukrajnába a 2028–2034-es ciklusban, az Európai Versenyképességi Alap védelmi és űrkutatási kerete 131 milliárd euróra bővül, amelynek egyötöde (26+ milliárd euró) közvetlenül Ukrajnát célozza. A katonai mobilitási programok finanszírozása is többszörösére növekszik, és ezeknek is Ukrajna lesz az elsődleges kedvezményezettje.