Akcióban az operatív törzs, reggel 7 óta vigyázzák a biztonságot!

Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. A munkában közreműködik többek közt a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Közút, valamint a fővárosi kormányhivatal – tájékoztatott Kovács Zoltán államtitkár arról, hogy kik biztosítják azt, hogy Magyarország születésnapját biztonságos körülmények között ünnepeljük.

Magyarország születésnapja idén is rengeteg élményt ígér

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Magyarország hagyományosan készül az ünnepre

Augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi rendezvénysorozat központi programjai Budapesten; szombat óta már több tízezren vettek részt az eseményeken – tette hozzá az államtitkár, aki a rengeteg program lehetőség közül felsorolta a hagyományosan augusztus 20-án bemutatásra kerülő élményeket, ahogyan fogalmazott:

A mai nemzeti ünnepen a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással kezdünk a Kossuth Lajos téren, ezt követi a Duna feletti légi parádé. Az érdeklődők 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a Szent Koronát a Parlamentben. Délután a Szent István Bazilikánál ünnepi szentmisét és Szent Jobb körmenetet tartanak, este pedig látványos tűzijáték és drónshow várja az érdeklődőket.”

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője, Kovács Zoltán államtitkár azzal zárta bejegyzését: