Rendkívüli

Végzetes lépés: vonat gázolt el egy embert Hatvannál

Kovács Zoltán

Akcióban az operatív törzs, reggel 7 óta vigyázzák a biztonságot!

30 perce
Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. Magyarország születésnapját biztonságban ünnepelhetjük. A munkában közreműködik többek közt a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Közút, valamint a fővárosi kormányhivatal.
Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. A munkában közreműködik többek közt a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Közút, valamint a fővárosi kormányhivatal – tájékoztatott Kovács Zoltán államtitkár arról, hogy kik biztosítják azt, hogy Magyarország születésnapját biztonságos körülmények között ünnepeljük.

Magyarország születésnapja idén is rengeteg élményt ígér, Budapest, 2024. augusztus 20.
Magyarország születésnapja idén is rengeteg élményt ígér
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Magyarország hagyományosan készül az ünnepre

Augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi rendezvénysorozat központi programjai Budapesten; szombat óta már több tízezren vettek részt az eseményeken – tette hozzá az államtitkár, aki a rengeteg program lehetőség közül felsorolta a hagyományosan augusztus 20-án bemutatásra kerülő élményeket, ahogyan fogalmazott:

A mai nemzeti ünnepen a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással kezdünk a Kossuth Lajos téren, ezt követi a Duna feletti légi parádé. Az érdeklődők 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a Szent Koronát a Parlamentben. Délután a Szent István Bazilikánál ünnepi szentmisét és Szent Jobb körmenetet tartanak, este pedig látványos tűzijáték és drónshow várja az érdeklődőket.”

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője, Kovács Zoltán államtitkár azzal zárta bejegyzését:

Ünnepeljük biztonságban Magyarország születésnapját!

 

 

