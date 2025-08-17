Megvan a negyedik: újabb BKK-busz gyulladt ki a fővárosban

Talán nem okozunk körömrágós izgalmakat szolgálati közleményünkkel: szombaton újabb BKK-busz gyulladt ki. Hozzászokhattak már ehhez a budapestiek, hiszen ez már a negyedik elfüstölt jármű volt a napokban. Most éppen a Blaha Lujza téren esett áldozatul a 7E egyik járata a hőségnek (?).

Újabb BKK-busz gyulladt ki. Ez már a negyedik. Forrás: Facebook/Szepesfalvy Anna

Történik mindez úgy, hogy a városvezetés elárasztotta az új buszokat reklámázó plakátokkal a közterületeket, de még a járművekre is jutott a propagandaanyagokból:

Szerbusztok, új buszok!

BKK-buszok dokumentációját kikérik

A skrizofén állapotot fokozza, hogy miközben sorra gyulladnak ki a buszok, Karácsony Gergely éves nagyszabadságát tölti. A Fidesz ennek ellenére firtatná az ügyet. Szepesfalvy Anna, a párt fővárosi képviselője több kérdést is feltett a közösségi oldalán:

Mi zajlik a BKV háza táján?

Képes-e egyáltalán a cég és a városvezetés garantálni az utasok alapvető biztonságát?

Mi okozza a sorozatos tűzeseteket?

Miért engednek forgalomba veszélyes járműveket?



A fideszes képviselő szerint ez nem pechsorozat, hanem a főváros és a BKV vezetésének súlyos alkalmatlanságát jelzi. Majd a pihenését töltő Karácsonyt szembesítve arról írt, hogy a fővárosi vezetés ismét nem találta el a fontossági sorrendet. "Buszokra, az utasok biztonságára nincs pénz. Tanácsadókra, jutalmakra, céges autókra, Rákosrendezőre, elszúrt közbeszerzések százmilliós büntetéseire – és persze a 37 fős kommunikációs stábra – van pénz." - vonta le a következtetést. Végül Szepesfalvy leszögezte:



a Fidesz ki fogja kérni a porig égett buszok teljes dokumentációját – abból egyértelműen kiderül, mikor volt az utolsó motortér-átmosás!

A sajtóban megjelent információk szerint nem a hőség volt a buszok meghibásodásának oka, hanem előfordulhatott, hogy a leégett járművek motorterének átmosása elmaradt.