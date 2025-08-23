Harcosok az online térben és az utcán – Menczer Tamás üzenete a közösség erejéről

Menczer Tamás legújabb videójában a Harcosok Klubjának fontosságáról beszélt a győzelemhez vezető úton. A politikus kiemelte: a közösség ereje a sokféleségben rejlik, hiszen mindenki megtalálhatja benne a helyét.

Menczer Tamás

Menczer Tamás üzenete: a Harcosok Klubja a győzelem útja

Vannak, akik bátran vállalják a harcot, akár az online térben, akár az utcai viták során, és nem félnek kimondani az igazságot. Ugyanakkor azoknak is teret adnak, akik habitusuknál fogva nem keresik a nyilvános vitát, de szeretnének részt venni az országépítő munkában – számukra indulnak a Digitális Polgári Körök.

Menczer hangsúlyozta: széplelkűséggel, harc nélkül eljutni a célhoz naivitás és tévedés. Az ellenfelet le kell győzni, és ebben a Harcosok Klubja kulcsszerepet játszik. A klub azoknak szól, akik elszántságukkal, bátorságukkal és kitartásukkal kívánnak részt venni a közösség munkájában, és így építeni Magyarország jövőjét.