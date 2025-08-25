Menczer: Az ukránok olyanok, mint a Tisza, ami rossz Magyarországnak, az jó nekik

Szibiha szerint nekünk, magyaroknak nincs közünk ahhoz, amit Zelenszkij mond, ne üssük bele az orrunkat – utalt az ukrán külügyminiszter kijelentéseire Menczer Tamás.

Menczer Tamás reagált Ukrajna külügyminiszterének, Andrij Szibihának a kijelentéseire

Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében úgy fogalmazott:

De van. Ha Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát fenyegeti – és ezt tette – akkor nagyon is sok közünk van hozzá.”

Azzal folytatta, hogy Andrij Szibiha szerint a magyar energiabiztonság a magyarok kezében van, ám

a helyzet az, hogy rá kell nézni a térképre. Magyarországnak nincs tengerpartja, 'landlocked country' vagyunk, mi onnan tudunk földgázt és kőolajat vásárolni, ahol van vezeték, leánykori nevén cső.”

A vezeték eleje – jegyezte meg Menczer – Oroszországban van,

orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság.

Arról írt, hogy „bizonyára elkerülte” az ukrán külügyminiszter figyelmét, hogy tudunk földgázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől annak ellenére, hogy az ukránok az orosz földgáz szállítását leállították. Tanulságként egyfelől megjegyezte, hogy

az ukránok folyamatosan támadják Magyarország energiabiztonságát, ezzel akarnak beleprovokálni bennünket egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincs”;

másfelől pedig,

hogy az ukránok olyanok, mint a Tisza: ami rossz Magyarországnak, az jó nekik. Szövetségesek. Zelenszkij és csapata egy ukránpárti Tisza-kormányt akar látni Magyarország élén, tudjuk jól, ezzel van tele az ukrán sajtó.”

Menczer Tamás szerint a „két Zelenszkij, a komédiás és a ripacs” szövetségét mindenki látja, és azt is, hogy „Brüsszel őket támogatja”.

Magyarországot velük szemben is meg fogjuk védeni

– zárta Facebook-bejegyzését.