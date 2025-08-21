Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit

Fidesz

Menczer Tamás a brüsszeli elitnek üzent, nem teszik zsebre amit mondott

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz légitámadás újabb bizonyítéka annak, hogy a béketárgyalások elkerülhetetlenek – hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a munkácsi rakétacsapás is azt mutatja, hogy minden korábbinál nagyobb szükség van a mielőbbi békekötésre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FideszMunkácsMenczer Tamás

Az elmúlt éjszaka eseményei nem azt bizonyítják, hogy nincs szükség béketárgyalásra. Épp ellenkezőleg, azt bizonyítják, hogy a béketárgyalásra mindennél nagyobb szükség van – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. 

Menczer Tamás a brüsszeli elitnek üzent
Menczer Tamás a brüsszeli elitnek üzent. Fotó:  MTI/Attila Kovacs

Mint ismert, orosz légitámadás érte Munkácsot augusztus 21-én éjszaka. Kárpátalján hajnali 2:49-kor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt. Csapás érte egy munkácsi vállalat telephelyét, ahol emiatt tűz ütött ki. A városi tanács arra kérte a lakosságot, hogy ne nyissanak ablakot, és az utcára se menjenek ki. A csapásról beszámolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki azt írta, a támadás után 15 sebesültet láttak el. Jelenleg 12 embert ápolnak a kórházban, mindegyikük állapota stabil. A kórházban ápolt sebesültek közül a legfiatalabb 23, a legidősebb 70 éves.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!