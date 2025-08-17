Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás: A magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon

Magyar Péter szerint „alaptalan”, hogy Brüsszel egy általa vezetett bábkormányt akar Magyarország élén látni. Ezzel szemben – írja vasárnapi posztjában Menczer Tamás – itt az igazság.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója azt írja: Manfred Weber, „Magyar Péter gazdája” elmondta, mit akar: Brüsszel akaratát végrehajtó, ukránpárti bábkormányt.

Menczer Tamás: Magyar Péterék „április után majd Fekete-Győr Bandival frakciózhatnak"
(Fotó: AFP)

 

De a magyarok ebből nem kérnek! A magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon – szögezi le Menczer Tamás, felidézve: a magyarok a külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat „mindig elzavarják”, és a Tisza Pártra és Magyar Péterre is ez vár.

A magyar politikatörténet szemétdombjára kerül, szellemi elődei, az SZDSZ (nem az én szobámban volt Demszky-poszter) és a Momentum mellé.

Posztja végén úgy fogalmaz: Magyar Péterék „április után majd Fekete-Győr Bandival frakciózhatnak”.

Menczer Tamás bejegyzéséhez egy rövid videót is csatolt, amelyben elhangzik Manfred Weber sokat idézett mondata az EP üléstermében: „Orbán Viktor, ön a múlt, Magyar Péter pedig a jövő”.

 

