Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos: a rendőrség megnevezte az augusztus 20-i csecsemőgyilkosság gyanúsítottját

Ukrajna

Menczer Tamás videóban reagált az újabb ukrán támadásra

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Barátság kőolajvezetéket ért újabb ukrán támadást a magyar szuverenitás megsértésének nevezte Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus szerint az akcióval Magyarországot igyekezhetnek bevonni a háborúba, ám hangsúlyozta: hazánk nem enged a provokációnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaszuverenitásbarátság kőolajvezetékMenczer TamásMagyarország

Nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot. 

Az oroszok szállítanak, az ukránok bombázzák a vezetéket

 – jelentette ki új Facebook-videójában Menczer Tamás annak kapcsán, hogy az ukránok néhány nap alatt újból, harmadik alkalommal is bombázták a Barátság kőolajvezetéket és ismét leállt a szállítás. 

- Hogyha nincs szállítás és nem érkezik az orosz kőolaj ezen a vezetéken keresztül, akkor nincs magyar energiabiztonság.

 (…) Ezzel támadják a mi energiabiztonságunkat, így a mi szuverenitásunkat, nyilvánvalóan bele akarnak nyomni, provokálni bennünket ebbe a háborúba, de mi ezt nem hagyjuk – húzta alá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A honatya megjegyezte: Ukrajna áramellátása igen jelentős részben Magyarországon keresztül történik. 

 

Ukrajna először augusztus 13-ra virradó éjjel támadta a hazánk energiaellátása szempontjából stratégiai jelentőségű vezetéket. A dróntámadást a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen hajtották végre az oroszországi Brjanszk megyében. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor arra szólította fel Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát,

 és fejezzék be a hazánkba vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amelyhez Magyarországnak semmi köze.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!