Menczer Tamás videóban reagált az újabb ukrán támadásra

Nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot.

Az oroszok szállítanak, az ukránok bombázzák a vezetéket

– jelentette ki új Facebook-videójában Menczer Tamás annak kapcsán, hogy az ukránok néhány nap alatt újból, harmadik alkalommal is bombázták a Barátság kőolajvezetéket és ismét leállt a szállítás.

- Hogyha nincs szállítás és nem érkezik az orosz kőolaj ezen a vezetéken keresztül, akkor nincs magyar energiabiztonság.

(…) Ezzel támadják a mi energiabiztonságunkat, így a mi szuverenitásunkat, nyilvánvalóan bele akarnak nyomni, provokálni bennünket ebbe a háborúba, de mi ezt nem hagyjuk – húzta alá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A honatya megjegyezte: Ukrajna áramellátása igen jelentős részben Magyarországon keresztül történik.

Ukrajna először augusztus 13-ra virradó éjjel támadta a hazánk energiaellátása szempontjából stratégiai jelentőségű vezetéket. A dróntámadást a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen hajtották végre az oroszországi Brjanszk megyében.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor arra szólította fel Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát,

és fejezzék be a hazánkba vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amelyhez Magyarországnak semmi köze.



