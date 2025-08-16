Orbán Viktornak megint igaza lett – Menczer Tamás a békefolyamatról

Menczer Tamás szerint a békéhez nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál vezet az út. A Fidesz politikusa úgy véli, Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélése mérföldkő, amelyet hamarosan újabb találkozók követhetnek, köztük Volodimir Zelenszkij bevonásával.

Menczer Tamás

„A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt” – Menczer Tamás a Trump–Putyin-tárgyalásról

A politikus hangsúlyozta: „a csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak”, ezért a diplomáciai egyeztetés nemcsak szükséges, hanem az egyetlen járható út a béke felé. Menczer szerint a tárgyalások csökkentik a harmadik világháború kockázatát, és reális esélyt adnak a béke megteremtésére. Úgy fogalmazott,

ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője egyeztet, az mindenképpen jó hír, hiszen biztonságosabbá teszi a nemzetközi helyzetet.

Menczer Tamás a fejleményeket Orbán Viktor politikai álláspontjának igazolásaként értékelte, mondván: