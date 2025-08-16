Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sok súlyos sérült – brutális frontális karambol okozott fennakadásokat

Trump

Orbán Viktornak megint igaza lett – Menczer Tamás a békefolyamatról

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a béke esélyét nem a csatatér, hanem a tárgyalóasztal kínálja. A Fidesz politikusa üdvözölte Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyeztetését, amelyet hamarosan Volodimir Zelenszkijjel folytatott találkozó, majd egy háromoldalú csúcstalálkozó követhet. Véleménye szerint a tárgyalások csökkentik a harmadik világháború kockázatát. Mint írta, ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az mindenképpen jó hír. Menczer hozzátette: Orbán Viktornak ismét igaza lett a békepárti állásponttal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpTrump-Putyin-találkozóOrbán ViktorPutyinMenczer Tamás

Menczer Tamás szerint a békéhez nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál vezet az út. A Fidesz politikusa úgy véli, Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélése mérföldkő, amelyet hamarosan újabb találkozók követhetnek, köztük Volodimir Zelenszkij bevonásával.

Menczer Tamás, MenczerTamás, politikus, országgyűlési képviselő, a negyedik és ötödik Orbán-kormány államtitkára, kommunikációs igazgató, miniszteri biztos
Menczer Tamás

„A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt” – Menczer Tamás a Trump–Putyin-tárgyalásról

A politikus hangsúlyozta: „a csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak”, ezért a diplomáciai egyeztetés nemcsak szükséges, hanem az egyetlen járható út a béke felé. Menczer szerint a tárgyalások csökkentik a harmadik világháború kockázatát, és reális esélyt adnak a béke megteremtésére. Úgy fogalmazott, 

ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője egyeztet, az mindenképpen jó hír, hiszen biztonságosabbá teszi a nemzetközi helyzetet.

Menczer Tamás a fejleményeket Orbán Viktor politikai álláspontjának igazolásaként értékelte, mondván: 

a magyar miniszterelnök már régóta hangsúlyozza, hogy csak tárgyalások révén lehet elérni a háború lezárását.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!