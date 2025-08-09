Hírlevél

választás

Menczer Tamás: „Blöffök és üres szövegek helyett munka – ezért fogjuk megnyerni a választást”

A Fidesz kommunikációs igazgatója egy videós üzenetben sorolta fel az elmúlt években Solymáron és környékén megvalósított fejlesztéseket. Menczer Tamás azt mondta: ezek „nem blöffök”, hanem kézzelfogható eredmények, amelyek hozzájárulnak a következő választási győzelemhez.
választásfejlesztésMenczer Tamás

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a legújabb Facebook-videójában részletesen beszámolt a Solymáron és környékén a Fidesz által elért eredményekről amit úgy összegzett, hogy: „Blöffök és üres szövegek helyett munka. Ezért fogjuk megnyerni a választást.”

Menczer Tamás, MenczerTamás, politikus, országgyűlési képviselő, a negyedik és ötödik Orbán-kormány államtitkára, kommunikációs igazgató, miniszteri biztos
Menczer Tamás

Menczer Tamás felidézte, hogy 2022 nyarán, közvetlenül megválasztása után komoly vízhiány sújtotta Solymárt

 

Nagyon nehéz időszak volt, köszönöm most is, több év után is a solymáriak kitartását… még a Honvédség is vizet szállított. A helyzet megoldására egy új vízvezetéket építettek 800 millió forintból, amely azóta megelőzte a hasonló kríziseket.”

A képviselő további fejlesztéseket is felsorolt:

  • a Koppány Márton utca megépítése (250 millió forint),
  • a településüzemeltetés bázisának fejlesztése (152 millió forint),
  • valamint bringaparkok, játszóterek és a Major utca felújítása összesen 1,3 milliárd forint értékben.

Külön kitért arra, hogy 18 helyi civil szervezet összesen 85 millió forint támogatást kapott, és jó kapcsolatot ápol a legtöbbjükkel. Emellett egy 30 éves kárpótlási ügy megoldását is eredményként említette: a magyar kormány 1 milliárd forintos keretet biztosított az érintett családok számára pénzbeli vagy földbeli kompenzációra.

Ha az 1,3 milliárdhoz hozzáadjuk az 1 milliárdot és a majdnem százmilliót, amit a civil szervezetek kaptak, akkor 2,4 milliárd forintnál tartunk”

- összegzett Menczer, hozzátéve, hogy még messze nincs vége a munkának.

Ezek tények. Ezek nem blöffök, nem kommentek, nem online üzenetek. Ezek a mi közös munkáink… Ezt a munkát végzem a következő választásig, aztán a választást megnyerjük, és utána folytatjuk.”

- mondta Menczer Tamás.

 

