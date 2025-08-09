Menczer Tamás: „Blöffök és üres szövegek helyett munka – ezért fogjuk megnyerni a választást”

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a legújabb Facebook-videójában részletesen beszámolt a Solymáron és környékén a Fidesz által elért eredményekről amit úgy összegzett, hogy: „Blöffök és üres szövegek helyett munka. Ezért fogjuk megnyerni a választást.”

Menczer Tamás felidézte, hogy 2022 nyarán, közvetlenül megválasztása után komoly vízhiány sújtotta Solymárt

Nagyon nehéz időszak volt, köszönöm most is, több év után is a solymáriak kitartását… még a Honvédség is vizet szállított. A helyzet megoldására egy új vízvezetéket építettek 800 millió forintból, amely azóta megelőzte a hasonló kríziseket.”

A képviselő további fejlesztéseket is felsorolt:

a Koppány Márton utca megépítése (250 millió forint),

a településüzemeltetés bázisának fejlesztése (152 millió forint),

valamint bringaparkok, játszóterek és a Major utca felújítása összesen 1,3 milliárd forint értékben.

Külön kitért arra, hogy 18 helyi civil szervezet összesen 85 millió forint támogatást kapott, és jó kapcsolatot ápol a legtöbbjükkel. Emellett egy 30 éves kárpótlási ügy megoldását is eredményként említette: a magyar kormány 1 milliárd forintos keretet biztosított az érintett családok számára pénzbeli vagy földbeli kompenzációra.

Ha az 1,3 milliárdhoz hozzáadjuk az 1 milliárdot és a majdnem százmilliót, amit a civil szervezetek kaptak, akkor 2,4 milliárd forintnál tartunk”

- összegzett Menczer, hozzátéve, hogy még messze nincs vége a munkának.

Ezek tények. Ezek nem blöffök, nem kommentek, nem online üzenetek. Ezek a mi közös munkáink… Ezt a munkát végzem a következő választásig, aztán a választást megnyerjük, és utána folytatjuk.”

- mondta Menczer Tamás.