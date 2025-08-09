Menczer Tamás: „Blöffök és üres szövegek helyett munka – ezért fogjuk megnyerni a választást”

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a legújabb Facebook-videójában részletesen beszámolt a Solymáron és környékén a Fidesz által elért eredményekről amit úgy összegzett, hogy: „Blöffök és üres szövegek helyett munka. Ezért fogjuk megnyerni a választást.”
Nagyon nehéz időszak volt, köszönöm most is, több év után is a solymáriak kitartását… még a Honvédség is vizet szállított. A helyzet megoldására egy új vízvezetéket építettek 800 millió forintból, amely azóta megelőzte a hasonló kríziseket.”
A képviselő további fejlesztéseket is felsorolt:
Külön kitért arra, hogy 18 helyi civil szervezet összesen 85 millió forint támogatást kapott, és jó kapcsolatot ápol a legtöbbjükkel. Emellett egy 30 éves kárpótlási ügy megoldását is eredményként említette: a magyar kormány 1 milliárd forintos keretet biztosított az érintett családok számára pénzbeli vagy földbeli kompenzációra.
Ha az 1,3 milliárdhoz hozzáadjuk az 1 milliárdot és a majdnem százmilliót, amit a civil szervezetek kaptak, akkor 2,4 milliárd forintnál tartunk”
- összegzett Menczer, hozzátéve, hogy még messze nincs vége a munkának.
Ezek tények. Ezek nem blöffök, nem kommentek, nem online üzenetek. Ezek a mi közös munkáink… Ezt a munkát végzem a következő választásig, aztán a választást megnyerjük, és utána folytatjuk.”
- mondta Menczer Tamás.