Menczer Tamás: Ki áll az ukrajnai Tisza-sziget mögött?

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán reagált arra a hírre, hogy április végén egy Ungvár melletti kis településen bejegyezték a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”. A szervezet vezetője Tseber Roland Ivanovics, akit a magyar kormány kiutasított az országból, miután felmerült, hogy kapcsolatban áll az ukrán titkosszolgálattal.
A fideszes politikus a Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:
Ki irányítja az ukrán kémeket? Zelenszkij.
Ki irányítja Tseber Roland Ivanovics ukrán kémet? Zelenszkij.
Ha Tseber Roland Ivanovics Tisza szigetet alapított, akkor valójában ki alapított Tisza szigetet?
Hm?”
Menczer szerint a kérdések magukért beszélnek, és rávilágítanak arra, hogy a Tisza-szigetként emlegetett pártsejt létrejötte mögött valójában ukrán politikai és titkosszolgálati érdekek húzódhatnak meg.
Kétes múlt, erős kapcsolatok
Tseber Roland Ivanovics korábban a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztjeként, valamint a Volodimir Zelenszkij által alapított A nép Szolgája (Szluha narodu) párt képviselőjeként tevékenykedett. Ő szervezte Magyar Péter 2024 nyarán tett ukrajnai útját, amelyről több közös fotó is nyilvánosságra került. Tseber posztjaiban „közeli barátként” hivatkozik a Tisza Párt vezetőjére, és többször is hangsúlyozta, hogy Magyar Péter elkötelezett Ukrajna uniós tagsága mellett. Az ukrán politikus emellett több alkalommal találkozott a magyar baloldali és liberális politikai elit meghatározó alakjaival, köztük Márki-Zay Péterrel, Mesterházy Attilával, Bedő Dáviddal és Karácsony Gergellyel, akiket posztjaiban „Ukrajna barátainak” nevezett.