Rendkívüli

Trump komoly üzenetet küldött Putyinnak

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Ki áll az ukrajnai Tisza-sziget mögött?

Éles hangvételű Facebook-posztban vont párhuzamot a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az ukrán titkosszolgálat és a Tisza Párt Ukrajnában bejegyzett új szervezete között. Menczer Tamás szerint az alapító Tseber Roland személye és múltja komoly kérdéseket vet fel Magyar Péter politikai szándékaival kapcsolatban.
Menczer TamásTisza SzigetUkrán kémbotrány

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán reagált arra a hírre, hogy április végén egy Ungvár melletti kis településen bejegyezték a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”. A szervezet vezetője Tseber Roland Ivanovics, akit a magyar kormány kiutasított az országból, miután felmerült, hogy kapcsolatban áll az ukrán titkosszolgálattal.

Menczer Tamás szerint ukrán állami befolyás lehet a Tisza Pártban.
Menczer Tamás szerint a Tisza-szigetként emlegetett szervezet létrejötte mögött valójában ukrán politikai és titkosszolgálati érdekek húzódhatnak meg.

Menczer Tamás: Ideje megvizsgálni, mekkora az ukrán befolyás a Tisza Pártban

A fideszes politikus a Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:

Ki irányítja az ukrán kémeket? Zelenszkij.

Ki irányítja Tseber Roland Ivanovics ukrán kémet? Zelenszkij.

Ha Tseber Roland Ivanovics Tisza szigetet alapított, akkor valójában ki alapított Tisza szigetet?

Hm?”

Menczer szerint a kérdések magukért beszélnek, és rávilágítanak arra, hogy a Tisza-szigetként emlegetett pártsejt létrejötte mögött valójában ukrán politikai és titkosszolgálati érdekek húzódhatnak meg.

Kétes múlt, erős kapcsolatok

Tseber Roland Ivanovics korábban a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztjeként, valamint a Volodimir Zelenszkij által alapított A nép Szolgája (Szluha narodu) párt képviselőjeként tevékenykedett. Ő szervezte Magyar Péter 2024 nyarán tett ukrajnai útját, amelyről több közös fotó is nyilvánosságra került. Tseber posztjaiban „közeli barátként” hivatkozik a Tisza Párt vezetőjére, és többször is hangsúlyozta, hogy Magyar Péter elkötelezett Ukrajna uniós tagsága mellett. Az ukrán politikus emellett több alkalommal találkozott a magyar baloldali és liberális politikai elit meghatározó alakjaival, köztük Márki-Zay Péterrel, Mesterházy Attilával, Bedő Dáviddal és Karácsony Gergellyel, akiket posztjaiban „Ukrajna barátainak” nevezett.

 

