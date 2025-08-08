Menczer Tamás: Közös siker az új körforgalom Solymáron

Menczer Tamás hozzátette: a 82 millió forintból 35 milliót vállalt a solymári önkormányzat. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közös sikerként értékelte az elkészült körforgalmat, amelynek megépítését a solymáriak régóta, joggal vártak.
Kiemelte azt is, hogy
képviselősége óta Solymáron összesen 1,3 milliárd forintból valósultak meg fejlesztések, emellett 18 solymári civil szervezet összesen 85 millió forintos támogatásban részesült.
Egymilliárd forintból kárpótolták azokat a többségében solymári családokat, akiktől a kommunisták elvették a földjeiket. Összesen tehát 2,4 milliárd forintot kaptak a solymáriak – mondta.
Felidézte: 2022-ben, közvetlenül a megválasztása utáni nyáron, komoly vízhiánnyal szembesültek Solymáron, amit az akkori polgármesterrel és önkormányzattal, a solymáriakkal közösen, minden lehetséges megoldást és erőt megmozgatva elhárítottak. Majd a szakemberek tanácsára 800 millió forintból megépítették a vízkapacitást növelő vezetéket, amelynek nagy szerepe van abban, hogy azóta nem volt a 2022-eshez hasonló vízhiány a településen.
Emellett 250 millió forintból megépült a Koppány Márton utca, 152 millió forintból fejlesztették a települési üzemeltetés bázisát, építettek bringaparkot, játszótereket és voltak kisebb beruházások is – sorolta Menczer Tamás.