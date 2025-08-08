Menczer Tamás: Közös siker az új körforgalom Solymáron

Menczer Tamás hozzátette: a 82 millió forintból 35 milliót vállalt a solymári önkormányzat. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közös sikerként értékelte az elkészült körforgalmat, amelynek megépítését a solymáriak régóta, joggal vártak.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a solymári közlekedési csomópontnál kiépített új körforgalom átadásán, 2025. augusztus 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kiemelte azt is, hogy

képviselősége óta Solymáron összesen 1,3 milliárd forintból valósultak meg fejlesztések, emellett 18 solymári civil szervezet összesen 85 millió forintos támogatásban részesült.

Egymilliárd forintból kárpótolták azokat a többségében solymári családokat, akiktől a kommunisták elvették a földjeiket. Összesen tehát 2,4 milliárd forintot kaptak a solymáriak – mondta.