Menczer Tamás

Menczer Tamás: Közös siker az új körforgalom Solymáron

Solymáron átadták a Terstyánszky utca – Mátyás király utca – Vasút utca csomópontnál kiépített körforgalmat. Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője a pénteki átadó ünnepségen ismertette: a beruházás teljes értéke 82 millió forint, ebből a kormány a Magyar Közúton keresztül 20 millió forintot, a Versenyképes járások program keretein belül 27,7 millió forintot biztosított.
Menczer Tamás hozzátette: a 82 millió forintból 35 milliót vállalt a solymári önkormányzat. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közös sikerként értékelte az elkészült körforgalmat, amelynek megépítését a solymáriak régóta, joggal vártak.

Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond az egyik közlekedési csomópontnál kiépített új körforgalom átadásán Solymáron, 2025. augusztus 8-án. MTI/Illyés Tibor
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a solymári közlekedési csomópontnál kiépített új körforgalom átadásán, 2025. augusztus 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kiemelte azt is, hogy

képviselősége óta Solymáron összesen 1,3 milliárd forintból valósultak meg fejlesztések, emellett 18 solymári civil szervezet összesen 85 millió forintos támogatásban részesült. 

Egymilliárd forintból kárpótolták azokat a többségében solymári családokat, akiktől a kommunisták elvették a földjeiket. Összesen tehát 2,4 milliárd forintot kaptak a solymáriak – mondta.

Felidézte: 2022-ben, közvetlenül a megválasztása utáni nyáron, komoly vízhiánnyal szembesültek Solymáron, amit az akkori polgármesterrel és önkormányzattal, a solymáriakkal közösen, minden lehetséges megoldást és erőt megmozgatva elhárítottak. Majd a szakemberek tanácsára 800 millió forintból megépítették a vízkapacitást növelő vezetéket, amelynek nagy szerepe van abban, hogy azóta nem volt a 2022-eshez hasonló vízhiány a településen.

Emellett 250 millió forintból megépült a Koppány Márton utca, 152 millió forintból fejlesztették a települési üzemeltetés bázisát, építettek bringaparkot, játszótereket és voltak kisebb beruházások is – sorolta Menczer Tamás.

 

