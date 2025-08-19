Ezt Magyar Péter nem teszi zsebre! Menczer Tamás dörgedelmes üzenetben tette helyre

Erős hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyar Péternek arra a megjegyzésére, amely szerint nem Orbán Viktor akar békét, hanem Ursula von der Leyen. Menczer úgy látja, a Tisza Párt elnöke nincsen tisztában a világpolitikai folyamatokkal, ezért tesz „zavaros” kijelentéseket a béketárgyalásokról.

Ajjaj, Peti lába alól kicsúszott a talaj… Nem szabad kánikulában annyit a napon lenni…”

- fogalmazott ironikusan a fideszes politikus, aki szerint „az, hogy Peti nem látja előre a világpolitika eseményeit, nem meglepő”. Emlékeztetett rá:

A békére azért van esély, mert Trump nyert Amerikában, és tárgyalt Putyinnal. (Ahogy azt Orbán Viktor előre megmondta.) Ursula és barátai 3,5 év alatt semmit sem tettek a békéért.”

Menczer Tamás hozzátette:

Most néznek, mint hal a szatyorban, nekik nem osztottak lapot, legfeljebb székért könyörögnek Trump asztalánál.”

Szerinte Magyar Péter „későn jött ötletekkel dobálózik”, amikor azt javasolja, hogy Budapest legyen helyszíne a Putyin-Zelenszkij béketárgyalásnak.

Segítek Petinek. Nem most, hanem 3,5 évvel ezelőtt ajánlottuk fel Budapestet béketárgyalás helyszínének.”

- mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója, hozzátéve, hogy Orbán Viktor békepárti álláspontja előrelátó volt, amit most az európai vezetők is kénytelenek belátni.

Brüsszelben épp most tanulják - immár sokadszor - azt a régi mondást, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz.”

- tette hozzá Menczer Tamás.