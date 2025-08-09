Menczer Tamás: Nem hallgattak Orbán Viktorra. Kár. Megint igaza lett

„Trump találkozni fog Putyinnal. Ki beszélt erről? Orbán Viktor” – kezdte videóüzenetét Menczer Tamás, aki szerint a magyar miniszterelnök már három éve hangsúlyozta: a háborút le kell zárni, és tárgyalni kell az oroszokkal.

"Nem hallgattak Orbán Viktorra. Kár. Megint igaza lett" – írta Menczer Tamás (MTI)

Menczer: ha nem cselekszünk, ki fogunk maradni!

„Trump találkozni fog Putyinnal. Ki beszélt erről? Orbán Viktor. Körülbelül három éve, hogy a háborút le kell zárni, tárgyalni kell, az oroszokkal le kell ülni, és ha jön Trump, le fog ülni. Ezt leírta. Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke. Leírta, Orbán Viktor elküldte, ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni. Most ez történik. Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni”

– mondta el Menczer Tamás a videóban.

Osztottak lapot Brüsszelnek? Nem. Osztottak lapot a német kancellárnak? Nem. Osztottak lapot a francia elnöknek? Nem. Miért nem? Mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni, mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna. Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa.

– hangsúlyozta Menczer Tamás, majd végül hozzátette: