Menczer Tamás: Orbán Viktor megvédte a magyar érdekeket a brüsszeli nyilatkozattal szemben

Menczer Tamás szerint nagyon helyes, hogy Orbán Viktor nemet mondott egy brüsszeli nyilatkozatra, amely „egyrészt akadályozza Trumpot és a békét, másrészt be akarja hozni Ukrajnát az unióba”.
A fideszes politikus a közösségi médiás bejegyzésében úgy véli, egy „Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány” ezzel szemben minden feltétel nélkül igent mondott volna a brüsszeli tervezetre.
Orbán Viktor vétózott, mert ez a magyar érdek. Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány nem tette volna”
- fogalmazott Menczer.
Hozzátette: csak Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek van elég tapasztalata, rutinja és ereje, hogy a magyar érdekeket minden nyomásgyakorlással és támadással szemben megvédje. Egy bábkormány viszont szerinte ezt „meg sem próbálná”.