Menczer Tamás

Menczer Tamás: Orbán Viktor megvédte a magyar érdekeket a brüsszeli nyilatkozattal szemben

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök megakadályozta, hogy az EU nyilatkozata hátráltassa Donald Trumpot és a békét, valamint előkészítse Ukrajna uniós csatlakozását. Menczer Tamás hangsúlyozta: „Csak Orbán Viktornak van elég tapasztalata, rutinja és ereje” a magyar érdekek megvédésére.
Menczer TamásBrüsszelOrbán Viktorvétó

Menczer Tamás szerint nagyon helyes, hogy Orbán Viktor nemet mondott egy brüsszeli nyilatkozatra, amely „egyrészt akadályozza Trumpot és a békét, másrészt be akarja hozni Ukrajnát az unióba”. 

Menczer Tamás szerint egyedül Orbán Viktor védi Európa érdekeit.
Menczer Tamás hangsúlyozta: „Csak Orbán Viktornak van elég tapasztalata, rutinja és ereje” a magyar érdekek megvédésére. Kép: Facebook

Menczer Tamás: a magyar kormányzat nem egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány

A fideszes politikus a közösségi médiás bejegyzésében úgy véli, egy „Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány” ezzel szemben minden feltétel nélkül igent mondott volna a brüsszeli tervezetre.

Orbán Viktor vétózott, mert ez a magyar érdek. Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány nem tette volna”

- fogalmazott Menczer.

Hozzátette: csak Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek van elég tapasztalata, rutinja és ereje, hogy a magyar érdekeket minden nyomásgyakorlással és támadással szemben megvédje. Egy bábkormány viszont szerinte ezt „meg sem próbálná”.

 

