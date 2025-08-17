Menczer Tamás: Orbán Viktor az egyetlen európai politikus, aki kezdettől a béke oldalán állt

„A kérdés az, hogy 3,5 év alatt miért nem volt EU-Oroszország csúcstalálkozó? Miért nem tárgyaltunk mi, európaiak? Miért nem állítottuk meg a háborút? Miért lett Trump a legjobb esélyünk a békére? Tudjuk a választ, Brüsszel és az európai vezetők a háborút választották a béke helyett?” – sorolta a kérdéseket a pénteki Trump–Putyin-találkozót értékelve Menczer Tamás.

Menczer Tamás és Orbán Viktor Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás elárulta, mi a magyar érdek

A fideszes politikus csúfos kudarcnak nevezte, hogy a brüsszeli vezetés belement, „az ostoba és Európára káros” szankciókba, a versenyképesség növelése helyett. Majd Európa vezetőit szembeállította a magyar miniszterelnökkel:



Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt.

És végül három pontban elárulta, mi a magyar érdek. „Tárgyalás. Béke. A világgazdaság vérkeringésének újraindítása.”