Rendkívüli

Teljes káosz az M7-esen: baleset és torlódás is nehezíti a közlekedést

Fidesz

Menczer Tamás úgy helyretette az RTL riporterét, hogy a fal adta a másikat

3 órája
Menczer Tamás szerint nem a plakátok, hanem a háborúpártiak jelentenek veszélyt a gyerekekre. A Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a valódi kockázat a háború kiterjedése.
FideszRTLMenczer Tamás

A gyerekekre tudja, mi a veszélyes? A háború a veszélyes. Az lenne a gyerekekre veszélyes, ha ez a háború kiterjedne, és nemcsak hogy kiterjedne, hanem harmadik világháborúvá alakulnának. Mi ez ellen vagyunk – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.

Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)
Menczer Tamás helyretette az RTL riporterét. (Fotó: Bach Máté)

A Fidesz kommunikációs igazgatója kifejtette, a gyerekre nem a plakát a veszélyes. 

 

Menczer Tamás szerint a háborúpártiak veszélyesek

Tájékoztatott: neki is van egy négyéves fia. – Ő ugyan még talán a plakátokhoz is kicsi, de el tudnám neki mondani, hogy miről is van itt szó. És el is fogom, hogyha nagyobb lesz. Nem a plakát veszélyes a gyerekekre, hanem a háborúpártiak veszélyesek a gyerekekre, és azok, akik a háborút három éve szítják – mondta.


 

Borítókép: Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)

