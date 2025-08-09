Menczer Tamás: Ruszin-Szendi Romuluszék Ukrajnába küldenék a magyar katonákat, mi nemet mondunk

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy Facebook-bejegyzésben élesen bírálta Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt, akit szerinte ellentmondásos nyilatkozatok jellemeznek az orosz-ukrán háború kapcsán.
A bejegyzésben Menczer Tamás idézte is Ruszin-Szendi két különböző kijelentését:
Ilyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor hazudik.
Ruszin-Szendi Romulusz: Ne féljetek, nem lesz háború, legalábbis ha a Tiszán múlik, és mi vagyunk az utolsók, akik az orosz–ukrán háborúba magyar katonákat küldenének.
És ilyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor igazat mond.
Ruszin-Szendi Romulusz: Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink.”
Menczer szerint mindez világosan mutatja, hogy a baloldal célja Ukrajna EU-tagságának támogatása, amely automatikusan felvetné a magyar katonai részvétel kérdését a konfliktusban:
Ők felvennék Ukrajnát az Európai Unióba és odaküldenék a magyar katonákat harcolni és meghalni. Mi azonban minderre nemet mondunk.”
– fogalmazott Menczer.
A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a magyar kormányzati álláspont egyértelmű, Magyarország nem küld katonákat az orosz–ukrán háborúba, és ellenzi Ukrajna felvételét az EU-ba, amíg a háború tart.