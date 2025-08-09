Menczer Tamás: Ruszin-Szendi Romuluszék Ukrajnába küldenék a magyar katonákat, mi nemet mondunk

Ilyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor hazudik.

Ruszin-Szendi Romulusz: Ne féljetek, nem lesz háború, legalábbis ha a Tiszán múlik, és mi vagyunk az utolsók, akik az orosz–ukrán háborúba magyar katonákat küldenének.

És ilyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor igazat mond.

Ruszin-Szendi Romulusz: Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink.”