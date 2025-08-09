Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Menczer Tamás

Menczer Tamás: Ruszin-Szendi Romuluszék Ukrajnába küldenék a magyar katonákat, mi nemet mondunk

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Ruszin-Szendi Romulusz ellentmondásos kijelentései egyértelművé teszik: a baloldal kész lenne magyar katonákat küldeni Ukrajnába, ha az ország EU- vagy NATO-tag lenne. Menczer Tamás leszögezte: a kormány határozottan ellenzi ezt a forgatókönyvet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamásorosz-ukrán háborúRuszin-Szendi Romulusz

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy Facebook-bejegyzésben élesen bírálta Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt, akit szerinte ellentmondásos nyilatkozatok jellemeznek az orosz-ukrán háború kapcsán.

Menczer Tamás, MenczerTamás, politikus, országgyűlési képviselő, a negyedik és ötödik Orbán-kormány államtitkára, kommunikációs igazgató, miniszteri biztos
Menczer Tamás szerint a baloldal célja Ukrajna EU-tagságának a minden áron való támogatása. 

Menczer Tamás megmutatja, hogy mit is képvisel valójában toka tábornok

A bejegyzésben Menczer Tamás idézte is Ruszin-Szendi két különböző kijelentését:

Ilyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor hazudik.
Ruszin-Szendi Romulusz: Ne féljetek, nem lesz háború, legalábbis ha a Tiszán múlik, és mi vagyunk az utolsók, akik az orosz–ukrán háborúba magyar katonákat küldenének.

És ilyen Ruszin-Szendi Romulusz, amikor igazat mond.
Ruszin-Szendi Romulusz: Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink.”

Menczer szerint mindez világosan mutatja, hogy a baloldal célja Ukrajna EU-tagságának támogatása, amely automatikusan felvetné a magyar katonai részvétel kérdését a konfliktusban:

Ők felvennék Ukrajnát az Európai Unióba és odaküldenék a magyar katonákat harcolni és meghalni. Mi azonban minderre nemet mondunk.”

– fogalmazott Menczer.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a magyar kormányzati álláspont egyértelmű, Magyarország nem küld katonákat az orosz–ukrán háborúba, és ellenzi Ukrajna felvételét az EU-ba, amíg a háború tart.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!