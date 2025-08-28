Új Facebook-videóban számolt be terveiről Menczer Tamás

Új Facebook-videót tett közzé Menczer Tamás, a Pilis és a budakörnyéki régió országgyűlési képviselője. A politikus hangsúlyozta: képviselői felfogása szerint a választókat kell meghallgatnia, és az ő elképzeléseik megvalósulását kell elősegítenie. „Az én képviselői felfogásom az, hogy én nem meg akarom azt mondani a választókörzetemben élőknek, hogy nekik hogyan kell élniük, hanem én szeretném őket megkérdezni arról, hogy hogyan szeretnék az életüket itt a pilisi, budakörnyéki régióban berendezni” – fogalmazott.

Orbán Viktor és Menczer Tamás. Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Eddigi eredmények: 60 milliárd forint fejlesztés

Menczer Tamás rámutatott: mióta képviselőként dolgozhat, a választókerületébe 60 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett. Ez érinti a nagyobb beruházásokat, de a kisebb szervezetek is több százmillió forintos támogatásban részesültek.

Új tervek a következő hónapokra

A képviselő elmondta: a választásig hátralévő időszakra is komoly tervei vannak. Helyi vezetőkkel egyeztetett a templomfelújításról, valamint arról, hogy a műemléki épületben működő óvoda tető- és homlokzatfelújítására is szükség van.

Ez egy komoly összeg, 100 millió forintos nagyságrend, csak arról szeretném a polgármester asszonyt és önöket biztosítani, hogy van nekem egy listám még arról a munkáról, amit jövő áprilisig szeretnék elvégezni”

– mondta.

Menczer tárgyal a forrásokról

Menczer Tamás hozzátette: a fejlesztésekhez szükséges forrásokról folyamatosan egyeztet a miniszterelnökkel. Kiemelte, hogy képviselői feladatának tekinti a választókerület igényeinek képviseletét és azok megvalósításának elősegítését.

Azokat a kéréseket és elképzeléseket, amelyeket a választókörzetemben élő polgártársaim megfogalmaznak, azokat segítsem, azok megvalósulását minden erőmmel segítsem”

– fogalmazott.