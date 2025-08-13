Zelenszkij bábkormányt akar Magyarországon

Menczer Tamás új Facebook-videóban bírálta az ukrán elnököt és a Tisza Pártot.

Menczer Tamás

Menczer Tamás: „A komédiás beállt a ripacs mellé”

Új videót tett közzé Menczer Tamás a Facebookon, amelyben élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt és Magyar Pétert. A politikus kijelentette:

A komédiás beállt a ripacs mellé, immár hivatalosan is! Zelenszkij Tisza-szigetet alapított.”

„Nem fog sikerülni!” – üzente Zelenszkijnek Menczer Tamás

Menczer szerint az ukrán elnök különösen fontosnak tartja az ügyet, amire szerinte az a bizonyíték, hogy

egy hűséges fegyverhordozóját, párttársát, a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Tseber Roland Ivanovicsot bízta meg a technikai feladatok lebonyolítással.”

A fideszes politikus arra hívta fel a figyelmet Zelenszkijjel kapcsolatban, hogy az ukrán elnök „ukránbarát bólogató bábkormányt akar Magyarország élén”, ezért támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Menczer a videó végén egy rövid üzenetet fogalmazott meg az ukrán elnök felé: