Rendkívüli

Ukrajna támogatását erősítette meg a háborúpárti Európa

Menczer Tamás

Zelenszkij bábkormányt akar Magyarországon

1 órája
Menczer Tamás új Facebook-videóban vágott vissza Volodimir Zelenszkijnek és Magyar Péternek. A fideszes politikus szerint az ukrán elnök a Tisza Pártot támogatja, hogy bábkormányt hozzon létre Magyarországon. Mint fogalmazott: „A komédiás beállt a ripacs mellé, immár hivatalosan is!” Menczer azt is állította, hogy a Tisza-sziget alapítását egy, Magyarországról kitiltott ukrán kém segítette.
Menczer TamásTisza PártVolodimir ZelenszkijMagyar Péter

Menczer Tamás új Facebook-videóban bírálta az ukrán elnököt és a Tisza Pártot.

Menczer Tamás, MenczerTamás, politikus, országgyűlési képviselő, a negyedik és ötödik Orbán-kormány államtitkára, kommunikációs igazgató, miniszteri biztos
Menczer Tamás

Menczer Tamás: „A komédiás beállt a ripacs mellé”

Új videót tett közzé Menczer Tamás a Facebookon, amelyben élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt és Magyar Pétert. A politikus kijelentette:

A komédiás beállt a ripacs mellé, immár hivatalosan is! Zelenszkij Tisza-szigetet alapított.”

„Nem fog sikerülni!” – üzente Zelenszkijnek Menczer Tamás

Menczer szerint az ukrán elnök különösen fontosnak tartja az ügyet, amire szerinte az a bizonyíték, hogy

egy hűséges fegyverhordozóját, párttársát, a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Tseber Roland Ivanovicsot bízta meg a technikai feladatok lebonyolítással.”

A fideszes politikus arra hívta fel a figyelmet Zelenszkijjel kapcsolatban, hogy az ukrán elnök „ukránbarát bólogató bábkormányt akar Magyarország élén”, ezért támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Menczer a videó végén egy rövid üzenetet fogalmazott meg az ukrán elnök felé:

Nem fog sikerülni!”

 

 

