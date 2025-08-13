Zelenszkij bábkormányt akar Magyarországon

Menczer Tamás új Facebook-videóban bírálta az ukrán elnököt és a Tisza Pártot.
Új videót tett közzé Menczer Tamás a Facebookon, amelyben élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt és Magyar Pétert. A politikus kijelentette:
A komédiás beállt a ripacs mellé, immár hivatalosan is! Zelenszkij Tisza-szigetet alapított.”
Menczer szerint az ukrán elnök különösen fontosnak tartja az ügyet, amire szerinte az a bizonyíték, hogy
egy hűséges fegyverhordozóját, párttársát, a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Tseber Roland Ivanovicsot bízta meg a technikai feladatok lebonyolítással.”
A fideszes politikus arra hívta fel a figyelmet Zelenszkijjel kapcsolatban, hogy az ukrán elnök „ukránbarát bólogató bábkormányt akar Magyarország élén”, ezért támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Menczer a videó végén egy rövid üzenetet fogalmazott meg az ukrán elnök felé:
Nem fog sikerülni!”