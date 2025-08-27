Újra fiatal nőt gyilkolt egy migráns, a Tisza közben a befogadást hirdeti

Hány fiatal lánynak kell még meghalnia migránsgyilkosságban, hogy Európa felébredjen? – tette fel a kérdést Facebook-bejegyzésében Vitályos Eszter.

Újabb fiatal lányt gyilkolt meg egy migráns, a 17 éves lányt agyonszúrták Fotó: Valdrin Xhemaj/MTI

A kormányszóvivő tájékoztatott: újabb fiatal lányt gyilkolt meg egy migráns, a 17 éves lányt agyonszúrták. Mint írta, előtte más nőt is zaklatott a bevándorló.

Ez a gyilkosság nem kivétel. Ez a következmény

– állapította meg. Hozzátette: ez a következménye az elhibázott és tudatos brüsszeli bevándorláspárti politikának, a nyitott határoknak. A brüsszeli vezetők felelőtlen döntései életekbe kerülnek.

Emlékeztetett: éppen 10 éve, hogy Brüsszel megnyitotta a kapukat a migránsok tömegei előtt, és ahol a migránsok nagy számban megjelentek, ott mindennapossá vált az erőszak, a bántalmazás, a késelés, a gyilkosság.

Mit tenne a Tisza a migránsokkal?

Mint fogalmazott, Magyarországon csak azért nem történt meg ez, mert a nemzeti kormány következetesen megvédi a határokat, elutasítja a migránsok beengedését és betelepítését. Akkor is, ha ezért folyamatos támadás célpontjai vagyunk Brüsszel és a Soros-hálózat részéről.

Ahogy egy brüsszeli bábkormány kerülne hatalomra, Magyarországon is végrehajtanák a migránsok betelepítését. A Tisza–Brüsszel-paktum a bevándorláspárti politikában is működik!

– részletezte.

Vitályos Eszter felídézte: Magyar Péter migrációs szakértője azt hirdeti a Tisza rendezvényein, hogy a migráció alapjog, s határok nélküli Európára van szükség, és mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást. Dávid Dóra, a Tisza Soros-embere már az elején megmondta, hogy mi a megrendelés feléjük:

„Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit!”

– Amíg nemzeti kormány van, a magyar emberek akaratát fogjuk érvényesíteni: a magyarok többször világossá tették, hogy nem kérnek a migránsokból! Nem kérünk a no-go zónákból, a nők elleni tömeges erőszakból! Nem leszünk bevándorlóország! – zárta gondolatait a kormányszóvivő.