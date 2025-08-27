Hírlevél

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Menczer: A Momentum és a Tisza egyformák – a vége is ugyanaz lesz

„Emlékeztek még Gelencsér Ferencre? Ő a Momentum egyik bukott elnöke. Hogy is lehetne ezt az „államférfit” elfelejteni?! Mondjuk, tesz is érte” – írta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán szerdán.
„Mit tudunk a Momentumról?” – teszi fel a kérdést Menczer Tamás. – Azt, hogy külföldről irányították, irányítják, és mindig idegen érdekeket képviselt a magyarok helyett. Például a szlovákokat a felvidékiek, a románokat az erdélyiek helyett. Brüsszelt a magyar érdek helyett.

Bár a Momentum gyakorlatilag halott, ami, aki maradt belőle, ugyanezt csinálja.”

„Gelencsér Ferenc most épp egészen Kijevig ment, hogy elmondhassa Zelenszkijnek, nem kell aggódnia, a Momentum a magyarok helyett bármikor az ukránokat választja” – emlékeztet Menczer.

Résztvevők a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen a Szabadság hídon 2025. április 22-én. Középen Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, a párt elnökségi tagja és Tompos Márton, a Momentum Mozgalom elnöke (b-j). MTI/Illyés Tibor
A gyülekezési jogról szóló törvény visszavonásáért tartott tüntetés résztvevői a Szabadság hídon 2025. április 22-én. Középen Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője és Tompos Márton, a mozgalom elnöke (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„’Ferike’ Sebestyén József agyonveréséről, a Barátság-kőolajvezeték rendszeres ukrán bombázásáról nem beszél, ahogy arról sem, hogy Zelenszkij egyértelműen megfenyegette Magyarországot. Ezekről Gelencsér Ferenc nem beszél, mert számára nem Magyarország fontos. Hanem a megbízók, Brüsszel és Ukrajna.”

„Azt is tudjuk, hogy a Momentum a Tiszának kampányol, egyformák. A vége is ugyanaz lesz” 

– írja a kommunikácós igazgató.

Menczer Tamás: „Blöffök és üres szövegek helyett munka – ezért fogjuk megnyerni a választást”

„A Momentumot a magyar emberek a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították, ahová való, derék elődje, az SZDSZ mellé. Jönnek ezek a szép, okos, pirospozsgás, progresszív, liberális fiatalok, a Fekete-Győr Bandi, a Gelencsér Ferike meg a többiek, és majd ők jól leváltják a Fideszt. Aztán kipukkadt a ronda lila lufi.”

Ez a sors vár a Tiszára is. Még 228 nap” 

– szögezi le Menczer Tamás.

 

