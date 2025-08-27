Menczer: A Momentum és a Tisza egyformák – a vége is ugyanaz lesz

„Mit tudunk a Momentumról?” – teszi fel a kérdést Menczer Tamás. – Azt, hogy külföldről irányították, irányítják, és mindig idegen érdekeket képviselt a magyarok helyett. Például a szlovákokat a felvidékiek, a románokat az erdélyiek helyett. Brüsszelt a magyar érdek helyett.
Bár a Momentum gyakorlatilag halott, ami, aki maradt belőle, ugyanezt csinálja.”
„Gelencsér Ferenc most épp egészen Kijevig ment, hogy elmondhassa Zelenszkijnek, nem kell aggódnia, a Momentum a magyarok helyett bármikor az ukránokat választja” – emlékeztet Menczer.
„’Ferike’ Sebestyén József agyonveréséről, a Barátság-kőolajvezeték rendszeres ukrán bombázásáról nem beszél, ahogy arról sem, hogy Zelenszkij egyértelműen megfenyegette Magyarországot. Ezekről Gelencsér Ferenc nem beszél, mert számára nem Magyarország fontos. Hanem a megbízók, Brüsszel és Ukrajna.”
„Azt is tudjuk, hogy a Momentum a Tiszának kampányol, egyformák. A vége is ugyanaz lesz”
– írja a kommunikácós igazgató.
„A Momentumot a magyar emberek a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították, ahová való, derék elődje, az SZDSZ mellé. Jönnek ezek a szép, okos, pirospozsgás, progresszív, liberális fiatalok, a Fekete-Győr Bandi, a Gelencsér Ferike meg a többiek, és majd ők jól leváltják a Fideszt. Aztán kipukkadt a ronda lila lufi.”
Ez a sors vár a Tiszára is. Még 228 nap”
– szögezi le Menczer Tamás.