„Mindenki a robajra ébredt" – helyszíni jelentés Munkácsról

A lapigazgató arról is beszámolt, hogy Miroszlav Bileckij kormányzó kora reggeli órákban kiment Munkácsra, az egyik országos tévének ott jelentkezett be - írja a Mandiner.

Támadás Munkácson (Fotó: HANDOUT Forrás: Telegram / @Zakarpat_ODA)

Dunda Görgy szavaiból kiderült, Munkácson mindenkit arra kértek, hogy tartsa zárva az ablakokat, mert veszélyes anyagok szabadulhattak fel a tűz során.

„Mindenki azt a kérdést teszi föl, ha már Munkácson közvetlenül a városban, a város szélén ilyen támadás volt, akkor most már Kárpátalján is számítani kell arra, hogy bárhol bármilyen támadás érheti a létesítményeket, gyárakat, raktárakat?”– mondta, hozzátéve, Kárpátalja egy-két dróntámadást leszámítva nyugalomban volt, most közelebb ért a háború.

Munkács katonai célpont?

A lapigazgató kitért arra is, hogy nem tudnak arról, hogy bármiféle katonai célt szolgált volna az üzem, de már régóta pletykálnak arról Kárpátalján, hogy egyes üzemek álca alatt haditechnikai elemeket is gyárthatnak, vagy legalábbis tárolhatnak.

„Szóbeszédek járja, hogy Kárpátalján akár tranzitzéllal is megfordulhatnak fegyverek, vagy akár rejtett módon haditechnikai elemek játszhatnak, hangsúlyozom, szóbeszéd, pletykaszinttel. Erről semmilyen fajta hivatalos információ nincs, és nem is lehet a birtokunkban, hiszen hadititok” – fejtette ki Dunda.



