Nagy István

Nagy István: A Magyar Falu Program népszerűsége 2019 óta töretlen

Nagy István agrárminiszter a Facebookon közzétett videójában hangsúlyozta: a kistelepülések jelentik Magyarország aranytartalékát, ezért a kormány 2019 óta kiemelten támogatja a falvak megerősítését a Magyar Falu Program keretében. Nagy István kiemelte, a kezdeményezés eddig több mint 330 milliárd forint értékben segítette a helyi pályázatokat, óvodák és iskolák fejlesztését, utak, járdák és kerékpárutak felújítását, valamint az egészségügyi ellátás javítását.
„A magyar vidék és a falvak erejében, az ott élő emberek tehetségében és szorgalmában hiszünk” – fogalmazott Nagy István agrárminiszter, aki a Magyar Falu Program eredményeiről számolt be. 

Nagy István: A Magyar Falu Program népszerűsége 2019 óta töretlen (Origo)

Nagy István: népszerűek a pályázatok

A 2019 óta működő program célja, hogy javítsa a kistelepüléseken élők életminőségét, megújítsa az infrastruktúrát és erősítse a közösségi életet. Az agrárminiszter kiemelte: a vidéki Magyarország jövőjét a ma meghozott fejlesztésekkel alapozzák meg, amelyet a következő generációk visznek majd tovább.

Jó látni, hogy mennyire népszerűek a helyi életminőség javítását célzó pályázataink. Az önkormányzatok, önkormányzati társulások és a helyi civil szervezetek is csaknem 37 ezer nyertes pályázatot és összesen több mint 330 milliárd forint értékű támogatást tudhatnak magukénak. A falusi közlekedés megújítására is számos lehetőséget kínál a program. Ehhez az indulása óta több mint 382 milliárd forinttal járult hozzá a kormány.

– mondta el a videóban az agrárminiszter, majd a videó végét azzal zárta: 

Ne feledjük a magyar vidék jövőjét a mában alapozzuk meg, de a gyermekeink és unokáink fogják továbbvinni. 

 

